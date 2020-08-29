Угорщина з 1 вересня закриє кордони для іноземців

Влада Угорщини прийняла рішення з 1 вересня закрити кордони для іноземців для стримування поширення коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Жителі Угорщини, що повертаються у країну, повинні будуть обов’язково вирушати на карантин або ж здати два негативних тесту на коронавірус.

Водночас, незважаючи на закриття кордонів, влада дозволить транзит через країну, а також поїздки дипломатів і проїзд військових конвоїв. Повний список винятків обіцяють опублікувати пізніше.

Глава Офісу прем’єр-міністра Гергель Гуляш зазначив, що рішення про закриття кордонів прийняли у зв’язку з тим, що багато нових заражень в Угорщині були завезені з-за кордону.

У п’ятницю в Угорщині було зареєстровано 132 нових випадки зараження COVID-19 – це найвищий щоденний показник з піку пандемії. Всього в країні зареєстровано 5511 випадків коронавірусу і 614 смертей.