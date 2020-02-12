«Погрози» Зеленському: ДБР вручає підозру нардепу Софії Федині

Під стінами Державного бюро розслідувань (ДБР) зібрався мітинг на підтримку народного депутата від "Европейскої Солідарності" Софії Федини, яку викликали до ДБР для вручення підозри через нібито погрози на адресу Президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

Сама Федина на мітингу заявила: “Справа проти мене, інших ветеранів та волонтерів – це спроба дискредитувати волонтерсько-ветеранський рух і знищити ті середовища, які боряться за незалежну Україну. Правду та справедливість за грати не сховаєш. Вона все одно перемагає!”

Підтримати Федину прийшли небайдужі громадяни та активісти. Присутній і народний депутат Артур Герасимов.

Справа проти мене, інших ветеранів та волонтерів – це спроба дискредитувати волонтерсько-ветеранський рух і знищити ті середовища, які боряться за Незалежну Україну. Правду та справедливість за грати не сховаєш. Вона все одно перемагає! Софія Федина під ДБР. Опубліковано Європейська Солідарність Середа, 12 лютого 2020 р.

Нардеп від “Європейської Солідарності” Ірина Фріз заявила, що, згідно зі статтею 34 Конституції України, Федина мала право і висловила критичне судження на адресу Зеленського.

“Україна, яка шостий рік протистоіть військовій агресії Росії, має “потерпілого” від слів двох жінок головнокомандувача/президента Зеленського. Оксюморон, але факт. Той, хто боїться в Україні слова, завершує кар’єру поблизу Ростова”, – написала у Facebook Ірина Фріз.

Фото: Ірина Фріз