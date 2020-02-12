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«Погрози» Зеленському: ДБР вручає підозру нардепу Софії Федині

Під стінами Державного бюро розслідувань (ДБР) зібрався мітинг на підтримку народного депутата від "Европейскої Солідарності" Софії Федини, яку викликали до ДБР для вручення підозри через нібито погрози на адресу Президента Володимира Зеленського.

Середа, 12 лютого 2020, 13:08

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

Сама Федина на мітингу заявила: “Справа проти мене, інших ветеранів та волонтерів – це спроба дискредитувати волонтерсько-ветеранський рух і знищити ті середовища, які боряться за незалежну Україну. Правду та справедливість за грати не сховаєш. Вона все одно перемагає!

Підтримати Федину прийшли небайдужі громадяни та активісти. Присутній і народний депутат Артур Герасимов.

 

Справа проти мене, інших ветеранів та волонтерів – це спроба дискредитувати волонтерсько-ветеранський рух і знищити ті середовища, які боряться за Незалежну Україну.

Правду та справедливість за грати не сховаєш. Вона все одно перемагає!

Софія Федина під ДБР.

Опубліковано Європейська Солідарність Середа, 12 лютого 2020 р.

Нардеп від “Європейської Солідарності” Ірина Фріз заявила, що, згідно зі статтею 34 Конституції України, Федина мала право і висловила критичне судження на адресу Зеленського.

“Україна, яка шостий рік протистоіть військовій агресії Росії, має “потерпілого” від слів двох жінок головнокомандувача/президента Зеленського. Оксюморон, але факт. Той, хто боїться в Україні слова, завершує кар’єру поблизу Ростова”, – написала у Facebook Ірина Фріз.

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Фото: Ірина Фріз

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«Наш президент – сцикло»: волонтер Звіробій обізвала Зеленського

Як відомо, Софія Федина та Звіробій підозрюються в тому, що вони “діючи за попередньою змовою … висловили усні погрози вбивством щодо Президента України Зеленського В.А.”. Йдеться про те, що 26 жовтня минулого року, після того як було оприлюднено запис різкої розмови президента Володимира Зеленського з добровольцями в Золотому (Луганська область), блогер-волонтер Маруся Звіробій опублікувала відео, на якому вона та Федина розкритикували Зеленського за таку поведінку з ветеранами та  бійцями.

“Товариш президент думає, що він безсмертний… Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Було би найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли дехто знову в білій сорочці припреться на передову”, – сказала Федина.

1 листопада стало відомо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження через висловлювання нардепа.

  • Глава Служби безпеки України Іван Баканов заявляв, що народному депутату Софії Федині загрожує арешт, якщо лінгвістична експертиза підтвердить, що вона погрожувала президенту Володимиру Зеленському.
  • 6 лютого слідчі Держбюро розслідувань повідомили волонтерці Марусі Звіробій про підозру в погрозі вбивством Президенту Володимиру Зеленському.
  • 10 лютого Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання ветерану АТО, військовослужбовцю Збройних сил України Марусі Звіробій, яку підозрюють в погрозах вбивством президенту Володимиру Зеленському.
Теги: Володимир Зеленський, Ірина Фріз, Софія Федина

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