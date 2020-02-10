Про це заявив суддя, трансляцію засідання суду вів телаканал “Прямий”.

Нагадаємо, адвокати підозрюваної вимагали передати матеріали справи до Шевченківського суду. Згідно територіальної підсудності Марусі Звіробій, судове засідання має відбуватися саме там, запевняє захисник. Однак суддя відхилив вимогу адвоката.

Прокурор просив застосувати до неї запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Суд повністю задовольнив клопотання.

Згідно з рішенням суду, тепер на неї повинні надіти електронний браслет. Також Звіробій повинна здати закордонний паспорт, на кожну вимогу прибувати до слідчого, прокурора або до суду, не виїжджати за межі Києва і Київської області без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання та в разі працевлаштування, про зміну роботи.

Запобіжний захід дійсний до 9 квітня 2020 року.

Як відомо, Софія Федина та Звіробій підозрюються в тому, що вони “діючи за попередньою змовою … висловили усні погрози вбивством щодо Президента України Зеленського В.А.”. Йдеться про те, що 26 жовтня минулого року, після того як було оприлюднено запис різкої розмови президента Володимира Зеленського з добровольцями в Золотому (Луганська область), блогер-волонтер Маруся Звіробій опублікувала відео, на якому вона та Федина розкритикували Зеленського за таку поведінку з ветеранами та бійцями.

“Товариш президент думає, що він безсмертний… Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Було би найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли дехто знову в білій сорочці припреться на передову”, – сказала Федина.

1 листопада стало відомо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження через висловлювання нардепа.