Ролик опубліковано на анонімному Youtube-каналі “Як обдурити президента”.

На записі люди, з голосами схожими на Олексія Гончарука, міністерку фінансів Оксану Маркарова, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофія Милованова, заступників голови Нацбанку України Катерину Рожкову та Дмитра Сологуба, а також заступницю голови Офісу Президента Юлію Ковалів обговорюють, що будуть говорити президенту Володимиру Зеленському на нараді з питань економічної політики.

Як зрозуміло з першої частини запису, яка була опублікована раніше, ця бесіда мала місце 16 грудня минулого року. У новому фрагменті нібито Гончарук піднімає питання про те, як пояснити Зеленському причини падінням економічного зростання в 4 кварталі минулого року та негативну реакцію громадськості на це.

“Треба подумати, як ми це зрежисуємо. Давайте відповімо на запитання: як ми з цим справляємося? Ось відповіді на запитання, як ми з цим справляємося, зараз немає. У цьому вся проблема. Тому що зараз це виглядає так. І це насправді навіть головна проблема. Якщо подивитися на нашу […], то там зараз всі такі думки: ось у нас в 4-му кварталі просяде економічне зростання. Ось воно буде 4 і 4. А зараз буде за деякими оцінками 2 . І…”Ухандохали економіку!”. Розумієте? “Ці, як сказати, соросята, ухандохали економіку! Були міцні господарники, було 4 і 4!”, “Прийшли соросята — економіка зростає на 2 і вниз”. І нікому нічого не доведеш”, — сказав нібито Прем’єр-міністр.

За словами учасника бесіди, ситуація, що склалася, створює у Глави держави відчуття втрати контролю, а у Прем’єр-міністра немає розуміння, як впоратися з цією ситуацією.

“Все це все в сукупності … Воно створює у Президента враження, що ситуація неконтрольована, ми не розуміємо, у нас немає планів. А у нас реально немає. Старпер розуміють, як справлятися з цим. Я по бюджету не розумію, як правильно”, — додав нібито Гончарук.

У відповідь на це жінка з голосом схожим на Катерину Рожкову запропонувала шукати рішення ситуації.

“Давайте шукати рішення на питання, які є. У глобальному вимірі — все добре. Тільки це добре …”, – сказала вона.

“Незрозуміло нікому крім нас, так”, — додала нібито Оксана Маркарова.

Нагадаємо, в середу, 15 січня, в Мережі з’явився аудіозапис, на якій люди з голосами схожими на Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксану Маркарова і заступник голови Нацбанку України Катерину Рожкову обговорюють, що будуть говорити Президенту Володимиру Зеленському на нараді з питань економічної політики. Зокрема, співрозмовники обговорюють, як пояснити Зеленскоу причини зміцнення гривні і зростаючий дефіцит в бюджеті. Під час розмови нібито Гончарук називає себе “профаном в економіці”, а главу держави — людиною з “дуже примітивним, в сенсі простим, розумінням економічних процесів”.