Десять простих запобіжних заходів, які можуть захистити від зараження коронавірусом nCoV2019, який поширився з китайського міста Ухань.

Про це для видання Foreign Policy пише Лорі Гарретт – колишній старший науковий співробітник з питань глобального охорони здоров’я в Раді з міжнародних відносин і письменник-лауреат Пулітцерівської премії.

Новий коронавірус поширився не лише на материковому Китаї, але і по всьому світу, паніка посилюється.

Цю епідемію можна було б досить легко взяти під контроль три тижні тому, якби влада Китаю була б більш відкритою в інформуванні світового співтовариства і швидко реагувала. Але зараз вже занадто пізно, і цей вірус поширюється по всьому світу. Оскільки немає вакцини або лікування для nCoV2019, медики змушені вдатися до протоколів лікування іншого коронавируса – SARS 2003 року. А це означає, що цілі міста повинні бути відрізані від сполучення, а населення країни має бути обмежене в пересуванні, щоб запобігти поширенню хвороби. Тому не дивно, що може бути введена заборона на виїзд з Пекіна.

Люди по всьому світу налякані і паніка посилиться в найближчі дні.

Але при цьому є дуже прості запобіжні заходи, які можуть захистити від зараження:

1. Коли виходите з дому, надягайте рукавички – зимові рукавиці або рукавички – тримайтеся в них за поручні в метро, ​​автобусах і громадських місцях.

2. Якщо необхідно зняти рукавички, можливо, щоб потиснути руку або пообідати, не чіпайте після своє обличчя або очі, незалежно від того, наскільки сильно щось свербить. Тримайте руки подалі від контакту з особою. І перш ніж надіти рукавички, ретельно вимийте руки з милом і теплою водою, протираючи пальці. Одягни свої рукавички.

3. Щодня міняйте рукавички, ретельно їх періть.

4. Маски марні при носінні на вулиці і можуть бути не дуже корисні навіть в приміщенні. Використовувати одну і ту ж маску день у день не просто марно, а дуже погано, адже на ній осідає величезна кількість бактерій. Я рідко ношу маски під час епідемій. Замість цього я тримаюся подалі від натовпу і тримаюся на відстані півметра від окремої людини. Якщо хтось кашляє або чхає, я прошу його надіти маску – щоб захистити мене від потенційно зараженої рідини. Чи не обмінюйтеся рукостисканням і не обіймайте людей – чемно говорите, що вам краще не вступати в тісний контакт під час епідемії.

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5. Будинки негайно приберіть все рушники з ванних кімнат і кухні і замініть їх чистими рушниками з іменами кожного члена сім’ї. Попросіть всіх в своєму будинку користуватися тільки своїми рушниками і ніколи не чіпати інших членів сім’ї. Періть все рушники два рази в тиждень. Вологі рушники прекрасний ґрунт для вірусів, таких як застуда, грип і, так, коронавируса.

6. Будьте обережні з дверними ручками. Якщо є можливість відкривати і закривати двері, використовуючи лікті або плечі, зробіть це. Одягайте рукавички, щоб повернути ручку двері, або вимийте руки після дотику до неї. Якщо хтось у вашому домі захворів, регулярно мийте дверні ручки. Точно так же будьте обережні з сходовими поручнями, робочими столами, стільниковими телефонами, іграшками, ноутбуками – з будь-якими предметами, які можна тримати в руках. Поки ви працюєте тільки зі своїми особистими об’єктами, ви будете в порядку, але якщо вам потрібно взяти чужий стільниковий телефон або використати чужу комп’ютерну клавіатуру, будьте уважні, не торкайтеся свого обличчя, і негайно вимийте руки після кожного контакту.

7. Якщо ви ділитеся їжею, не використовуйте свої особисті столові прилади і посуд. Попросіть своїх дітей ніколи не пити з чужих чашок або з контейнера із загальною рідиною. У Китаї прийнято готувати кілька страв, а потім всі присутні за столом своїми особистими паличками накладають собі їжу: не робіть цього, поки епідемія не закінчиться. Помістіть ложки для сервіровки в кожне блюдо. Ретельно мийте всю їжу і посуд між прийомами їжі і уникайте ресторанів, в яких не дотримуються правил гігієни.

8. Не купуйте, що не забивайте і не вживайте в їжу живу тварину або рибу, поки не стане відомо, який вигляд був джерелом вірусу.

9. Якщо дозволяє погода провітрюйте приміщення. Вірус не може затримуватися в добре провітрюваному приміщенні.

10. Нарешті, якщо ви доглядаєте за одним або членом сім’ї, у якого лихоманка, завжди надягайте щільно облягає маску. Одягайте її на хвору людину (якщо його не нудить). Коли ви замінюєте стару брудну маску з обличчя вашого друга чи близької людини, надіньте латексні рукавички. В рукавичках також вимийте особа пацієнта теплою водою з милом, протріть паперовим рушником.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань і розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, щоб захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.

Так, початкові симптоми нового коронавірусу — це, передусім, лихоманка, при цьому у деяких спостерігається кашель, утруднення в грудях і задишка. Сканування деяких пацієнтів показало наявність рідини в легенях, що є типовим для вірусної пневмонії.