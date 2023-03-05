З 1 вересня Українська греко-католицька церква перейде на григоріанський календар для нерухомих свят. Рішенням Архирейського Синоду УГКЦ церква святкуватиме Різдво 25 грудня.

Про це повідомила пресслужба церкви.

Зміни оголосили в частині нерухомих свят, тобто дата яких не змінюється кожного року відносно прийнятого календаря. Великдень не зазнає змін.

В етері “Живого телебачення” Блаженніший Святослав заявив, що церква взяла до уваги прохання віруючих. Було проведено попередні консультації із духовенством та монашеством. За їхніми результатами, в УГКЦ вирішили провести реформи Літургійного календаря, тобто змінити дати деяких свят.

Парафії чи поодинокі громадяни, які відчувають, що не готові до такого кроку, можуть залишити можливість літургійного життя за юліанським календарем на період до 2025 року.

Блаженніший Святослав наголосив, що літургійний календар має два цикли: свята, які відзначають за сонячним календарем (нерухомі) та за місячним календарем (рухомі), як-от Пасха. Наприклад, Великдень завжди випадає в неділю, тому дата святкування змінюється.

Він назвав Новоюліанським календарем поєднання григоріанського календаря для нерухомих свят і старої Пасхалії. Утім спеціалісти не називають цей термін точним, тому його офіційно в рішення не вживають.

Основні свята, які змінять дати на вересень-грудень 2023 року

8 вересня – Різдво Богородиці;

14 вересня – Воздвиження Чесного та Животворящего Хреста Господня;

21 листопада – Вхід у Храм Богородиці;

6 грудня – День Святого Миколая;

25 грудня – Різдво.

Оскільки УГКЦ жила за Юліанським календарем, то церковний рік починався о 14 вересня. Нині церква користується календарем в цивільних літочисленнях – на два тижні раніше, тому початком обрано 1 вересня.

“Відповідно, до візантійської традиції літургійний рік починається не 1 січня, а 1 вересня. Це згідно з традицією першого тисячоліття, так званого начала індикту. Це початок церковного року”, – зазначив Блаженніший Святослав.