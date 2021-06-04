В Україні внесуть зміни до Кримінально-процесуального кодексу. Зокрема, планують ввести можливість укладення угоди зі слідством.

Про це на брифінгу за підсумками засідання заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні РНБО розглянули питання внесення до КПК можливості укладання угоди зі слідством.

“Було розглянуто питання щодо угоди зі слідством. Стосовно цього ухвалили рішення, що зараз буде готуватися внесення змін до нашого Кримінально-процесуального кодексу, щоб люди могли укладати угоду зі слідством. Це набагато пришвидшить розгляд справ, які у нас сьогодні є”, – пояснив він.

Нагадаємо, що сьогодні Відбулося чергове засідання Ради нацбезпеки і оборони. На ньому розглянули 8 питань. За підсумками засідання секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні після запровадження санкцій не залишилося жодного “злодія у законі”.