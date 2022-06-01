Про це повідомляє Bloomberg.
Угорщина додала нові вимоги, які затримують схвалення шостого пакету санкцій проти Росії, який включає часткову заборону на нафту.
Будапешт вимагає виключити з санкційного списку очільника Російської православної церкви та прихильника Путіна патріарха Кирила. Проте його ім’я не лунало під час переговорів лідерів ЄС.
До того ж Угорщина заявила про незначні технічні питання щодо нафтового ембарго для РФ.
Отже, час затвердження шостого санкційного пакету ЄС невідомий.
- Нагадаємо, що Євросоюз ухвалив часткове нафтове ембарго проти Росії, однак офіційно дозволив Угорщині продовжувати купувати нафту у РФ.
- Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив надзвичайний стан — на тлі війни Росії в Україні — відразу після приходу до влади нового уряду.
- П’ятий президент України Петро Порошенко заявив про напрацювання сьомого пакета санкцій ЄС проти РФ та обмежень щодо очільника РПЦ патріарха Кирила.