Європейський Союз намагається затвердити шостий пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. Проте дебати все ще тривають, адже Угорщина просить внести додаткові зміни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Угорщина додала нові вимоги, які затримують схвалення шостого пакету санкцій проти Росії, який включає часткову заборону на нафту.

Будапешт вимагає виключити з санкційного списку очільника Російської православної церкви та прихильника Путіна патріарха Кирила. Проте його ім’я не лунало під час переговорів лідерів ЄС.

До того ж Угорщина заявила про незначні технічні питання щодо нафтового ембарго для РФ.

Отже, час затвердження шостого санкційного пакету ЄС невідомий.