Про це повідомляє Bloomberg.

Угорщина додала нові вимоги, які затримують схвалення шостого пакету санкцій проти Росії, який включає часткову заборону на нафту.

Будапешт вимагає виключити з санкційного списку очільника Російської православної церкви та прихильника Путіна патріарха Кирила. Проте його ім’я не лунало під час переговорів лідерів ЄС.

До того ж Угорщина заявила про незначні технічні питання щодо нафтового ембарго для РФ.

Отже, час затвердження шостого санкційного пакету ЄС невідомий.

 