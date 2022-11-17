Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у Facebook.

За його словами, Угорщина хоче нормалізувати ситуацію на Близькому Сході. Будапешт має намір повернути Іран до системи міжнародного співробітництва.

До Угорщини приїхав міністр економіки Ірану Ехсан Хандузі. Разом представники країн мають провести засідання спільного економічного комітету.

“У світі багато проблем, в останні дні ми бачили, як легко конфлікти можуть стати некерованими. Загрозу глобальної безпеки можна знизити, поклавши край якомога більшій кількості конфліктів. Якби нам вдалося реінтегрувати Іран у систему міжнародного співробітництва, ми змогли б зробити великий крок вперед для стабільності усієї ситуації на Близькому Сході”, — додав Сіярто.

На його думку, “нормалізацію ситуації варто розпочати з економічної співпраці”.