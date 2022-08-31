З 1 вересня російський "Газпром" постачатиме в Угорщину через Сербію на 5,8 млн кубометрів газу більше узгодженого обсягу у довгостроковому контракті. Раніше у країні не підтримали ідею енергетичних санкцій.

Про це у Facebook заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто.

Так, він зауважив, що енергопостачання країни у безпеці.

“З “Газпромом” досягнуто домовленості: із завтрашнього дня до Угорщини надходитиме на 5,8 млн кубометрів природного газу більше понад договірну кількість”, – зазначив Сійярто.

Водночас міністр Угорщини не повідомив вартість додаткових об’ємів газу.

У серпні “Газпром” почав збільшувати постачання газу в країну. Станом на 1 серпня запаси Угорщини складали 3,25 млрд кубометрів газу, що становить понад 51% від загальної місткості сховищ.

У липні держсекретар уряду Угорщини Золтан Ковач заявив, що в країні оголосили “надзвичайну ситуацію” через триваючу енергетичну кризу, запровадивши план із семи пунктів для підготовки до майбутніх урядових заходів у серпні.