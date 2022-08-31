Про це у Facebook заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто.
Так, він зауважив, що енергопостачання країни у безпеці.
“З “Газпромом” досягнуто домовленості: із завтрашнього дня до Угорщини надходитиме на 5,8 млн кубометрів природного газу більше понад договірну кількість”, – зазначив Сійярто.
Водночас міністр Угорщини не повідомив вартість додаткових об’ємів газу.
У серпні “Газпром” почав збільшувати постачання газу в країну. Станом на 1 серпня запаси Угорщини складали 3,25 млрд кубометрів газу, що становить понад 51% від загальної місткості сховищ.
У липні держсекретар уряду Угорщини Золтан Ковач заявив, що в країні оголосили “надзвичайну ситуацію” через триваючу енергетичну кризу, запровадивши план із семи пунктів для підготовки до майбутніх урядових заходів у серпні.
31 серпня російський газовий монополіст “Газпром” повідомив про повне припинення газопостачання до Європи трубопроводом “Північний потік”.
- У травні Європа почала підготовку до повного припинення імпорту російського газу вже цього року. Плани, які розробляє Європейська комісія, передбачають заходи щодо нормування постачання газу для промисловості.
- Також стало відомо, що європейські ціни на електроенергію підскочили до нового рекорду, оскільки природний газ продовжив зростання, поглибивши енергетичну кризу, яка загрожує занурити регіон у рецесію.
- Водночас російський “Газпром” з травня спалює газ. Полум’я вирує за російським кордоном тижнями та його можна побачити навіть із Фінляндії.
- Проте міністри енергетики країн Європейського Союзу домовилися про добровільне скорочення споживання газу найближчої зими. Проти виявилася лише Угорщина.