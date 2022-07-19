Уряд Угорщини може надати допомогу та прийняти на лікування близько 300 поранених українських дітей.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Державний секретар і заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Модьор зазначив, що зараз Угорщина може прийняти на лікування близько 300 поранених дітей з України. А також хоче продовжити медичну програму для військових, яку започаткували у 2014 році.

Крім цього, для українських студентів, які вимушені покинути навчання, Угорщина може запропонувати стипендії.

За словами пана Модьора, він особисто приїхав на Львівщину, щоб дізнатись, чим ще Угорщина може допомогти українцям під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

“Я наголосив, що Україна має потребу в фінансах, щоб відремонтувати достатню кількість житла, аби переселити туди людей з тимчасових прихистків”, – зазначив Максим Козицький.

Також він подякував гостям за візит та за те, що Угорщина прийняла майже мільйон вимушено переміщених осіб з України.