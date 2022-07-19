Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Державний секретар і заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Модьор зазначив, що зараз Угорщина може прийняти на лікування близько 300 поранених дітей з України. А також хоче продовжити медичну програму для військових, яку започаткували у 2014 році.
Крім цього, для українських студентів, які вимушені покинути навчання, Угорщина може запропонувати стипендії.
За словами пана Модьора, він особисто приїхав на Львівщину, щоб дізнатись, чим ще Угорщина може допомогти українцям під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України.
“Я наголосив, що Україна має потребу в фінансах, щоб відремонтувати достатню кількість житла, аби переселити туди людей з тимчасових прихистків”, – зазначив Максим Козицький.
Також він подякував гостям за візит та за те, що Угорщина прийняла майже мільйон вимушено переміщених осіб з України.
- Нагадаємо, що держсекретар уряду Угорщини Золтан Ковач заявив, що в країні оголосили “надзвичайну ситуацію” через енергетичну кризу, запровадивши план із семи пунктів для підготовки до майбутніх урядових заходів у серпні.
- У червні депутати Європейського парламенту написали звернення до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана із закликом долучитися до підтримки України та припинити сприяти злочинам РФ.