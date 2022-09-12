Європейська комісія висловила значне занепокоєння з приводу корупції та порушень верховенства закону в Угорщині. У зв'язку з цим країна може втратити 8,8 мільярда євро фінансового забезпечення від Європейського Союзу.

Про це інформують Europien Views і Bloomberg.

Наприкінці липня Європейська комісія оприлюднила попереджувального листа до уряду Угорщини, згідно з яким прем’єр-міністр Віктор Орбан має вжити заходів щодо корупції (особливо у державних закупівлях), інакше країна ризикує втратити мільярди євро у критично важливому фінансуванні. В Угорщини був один місяць, щоб відповісти на це.

22 серпня цього року уряд Угорщини надав офіційну відповідь критикам з боку ЄК. Але ніхто не здогадується, про що там йдеться.

Проте надана відповідь не влаштувала Європейську комісію – вони висловили невдоволення розслідуванням і судовими процедурами, а також не схвалили практику проведення аукціонів щодо закупівлі земель сільськогосподарського призначення.

Крім того, у відповіді Європейської комісії йдеться, що уряд Угорщини насправді не намагався дати правдоподібну відповідь на претензії ЄС. Він радше захищався, заявляючи, що Комісія не повинна робити припущення про наступний цикл фонду на основі використання фонду попереднього циклу, який тривав з 2014 по 2020 рік.

“Основна критика полягає в підозрі в корумпованості всієї системи державних закупівель, і не лише в неадекватності законодавства (яке можна швидко виправити, якщо уряд має намір це зробити), а й у всеохоплювальному характері керованих державних закупівель”, – наголосив депутат Європейського парламенту Бенедек Явор.

8,8 мільярда євро становлять 70% коштів ЄС, які надаються Угорщині, та включатимуть проєкти з охорони навколишнього середовища, транспорту та розвитку міст. Європейська комісія пояснила, що вони вжили суворих заходів, оскільки порушення закону є систематичним у процедурах державних закупівель Угорщини. Ось чому вони відчувають, що управління фінансами ЄС – під загрозою.

ЄК високо оцінила ці зауваження, однак підкреслила, що хоче більшого, ніж просто обіцянок. Єврокомісія хотіла б бачити досягнення, а не просто запевнення. Комісія має до 22 вересня вирішити долю фінансування Угорщини. Це може означати, що Угорщина може втратити усі кошти ЄС.