Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина накладе вето на будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, що стосуються ядерної енергетики.

Про це повідомляє Reuters.

Україна закликала 27 країн ЄС додати російську державну атомну енергетичну компанію “Росатом” до санаційного списку. Своєю чергою, Угорщина, яка має побудовану в Росії атомну станцію, яку планує розширити разом з “Росатомом”, блокує санкції проти РФ.

Сьогодні, 27 січня, Віктор Орбан повторив, що на санкції щодо ядерної енергетики “очевидно, має бути накладено вето”.

“Ми не дозволимо реалізовувати план щодо внесення атомної енергетики РФ до санаційного списку. Про це не може бути й мови” – сказав прем’єр-міністр Угорщини.

Угорщина, яка є членом ЄС, неодноразово критикувала санкції Євросоюзу проти Росії через її широкомасштабне вторгнення в Україну й заявляла, що вони начебто не змогли суттєво послабити Росію. Водночас Угорщина зазначає, що санкції нібито знищують європейську економіку.

За інформацією Reuters, ЄС не вводив санкцій проти “Росатома” з моменту широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Варто зазначити, що Угорська атомна електростанція “Пакш” має чотири невеликі російські реактори ВВЕР 440 загальною потужністю близько 2000 мегават, які почали працювати між 1982 і 1987 роками. Вона виробляє приблизно половину своєї електроенергії, а атомне паливо станція отримує з Росії.

Відповідно до угоди, підписаної у 2014 році з Росією, Угорщина має на меті розширити станцію “Пакш” двома реакторами ВВЕР російського виробництва потужністю 1,2 гігавата кожен.

Нагадаємо, що глава МЗС Угорщини Петер Сіярто також виступив проти ухвалення десятого пакета санкцій проти Росії. Він назвав його величезною помилкою. “Доведено, що санкції заводять Європу в глухий кут. Економічно, політично та з точки зору безпеки. Було б величезною помилкою застосовувати ще один пакет санкцій”, – написав він.