Про це повідомив заступник голови Міністерства закордонних справ Павел Яблонські у Twitter після розмови з послом Угорщини.
Я щойно розмовляв з послом Угорщини. Угорщина не блокуватиме жодних санкцій проти Росії, у тому числі щодо системи SWIFT”, – наголосив Яблонські.
Також у Міністерстві закордонних справ Угорщини заявили, що країна не виступає проти відключення Росії від системи SWIFT. Він також наголосив, що попередні новини про блокування Угорщиною санкцій проти РФ – це неправда.
Я з жалем і з подивом бачу, що деякі представники міжнародної політики та міжнародної преси не припиняють створювати неправдиві новини і брехню. Я не розумію, як у той час, коли люди вмирають, коли йде війна, дехто керує фабриками фейкових новин. Ми ніколи не виступали проти жодної з пропозицій щодо санкцій, ми не блокували і не блокуємо нічого”, – написав міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сіярто.
- Раніше Кіпр зголосився відключити Росію від платіжної мережі з високим рівнем безпеки SWIFT, яка об’єднує тисячі фінансових установ у світі. Раніше держава виступала проти.
- Нагадаємо, Європейський Союз запровадить санкції проти президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
- Водночас на тлі санкцій, застосованих щодо Росії після оголошення нею війни в Україні, громадяни РФ не зможуть розраховуватися картками банків, що потрапили під санкції у країнах-союзницях України.
- Також Велика Британія наразі заморожує активи російського банку “ВТБ”, а також запроваджує санкції проти авіаперевізника “Аерофлот” та забороняє експорт високотехнологічної продукції до Росії.
- 25 лютого, Комітет міністрів Ради Європи призупинив право Росії бути представленою у самому Комітеті міністрів та у Парламентській асамблеї РЄ (ПАРЄ). Рішення ухвалили через агресію Росії проти України.