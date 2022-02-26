Про це повідомив заступник голови Міністерства закордонних справ Павел Яблонські у Twitter після розмови з послом Угорщини.

Я щойно розмовляв з послом Угорщини. Угорщина не блокуватиме жодних санкцій проти Росії, у тому числі щодо системи SWIFT”, – наголосив Яблонські.

Також у Міністерстві закордонних справ Угорщини заявили, що країна не виступає проти відключення Росії від системи SWIFT. Він також наголосив, що попередні новини про блокування Угорщиною санкцій проти РФ – це неправда.