Про це повідомив заступник голови Міністерства закордонних справ Павел Яблонські у Twitter після розмови з послом Угорщини.

Я щойно розмовляв з послом Угорщини. Угорщина не блокуватиме жодних санкцій проти Росії, у тому числі щодо системи SWIFT”, – наголосив Яблонські.

Також у Міністерстві закордонних справ Угорщини заявили, що країна не виступає проти відключення Росії від системи SWIFT. Він також наголосив, що попередні новини про блокування Угорщиною санкцій проти РФ – це неправда.

Я з жалем і з подивом бачу, що деякі представники міжнародної політики та міжнародної преси не припиняють створювати неправдиві новини і брехню. Я не розумію, як у той час, коли люди вмирають, коли йде війна, дехто керує фабриками фейкових новин. Ми ніколи не виступали проти жодної з пропозицій щодо санкцій, ми не блокували і не блокуємо нічого”, – написав міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сіярто.