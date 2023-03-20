Про це повідомило Index.

За словами міністра закордонних справ та зовнішньоекономічних зв’язків Угорщини Петера Сійярто, на порядку денному ЄС є дві пропозиції, спрямованих на збільшення постачання озброєнь в Україну:

“Угорщина досі не хоче постачати зброю. При цьому ми не заважаємо іншим робити те, чого вони хочуть. Вклад Угорщини у розмірі одного відсотка — приблизно 10 мільйонів євро — буде використаний для інших заходів”, — сказав міністр.

Кошти планують залучити для забезпечення стабільності Західних Балкан та зменшення міграції до ЄС. Стосовно другої пропозиції країна теж висловилася, що не братиме участі.

“Угорщина також не братиме участі у цьому. Ми не купуємо боєприпасів для відправки в Україну. Тому внесок Угорщини до цього фонду також може бути використаний для спільної мети”, — додав Сійярто.