Попри російську агресію проти України, уряд Угорщини вирішив не змінювати свою політику щодо імпорту енергоресурсів із РФ і тому не підтримуватиме відповідні санкції від ЄС.

Про це сповістив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто.

За словами Сійярто, Угорщина залежна від російського газу, постачання якого відбуваються без перебоїв і “відповідно до міжнародних угод”, а угорці “не повинні платити за цю війну”, тому політика уряду залишатиметься незмінною.

Водночас він додав, що Угорщина підтримує територіальну цілісність України та готова приймати вимушених переселенців, але не дозволить транспортування зброї через свої території, адже це нібито наражає країну на небезпеку.