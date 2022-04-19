Про це сповістив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто.
За словами Сійярто, Угорщина залежна від російського газу, постачання якого відбуваються без перебоїв і “відповідно до міжнародних угод”, а угорці “не повинні платити за цю війну”, тому політика уряду залишатиметься незмінною.
Водночас він додав, що Угорщина підтримує територіальну цілісність України та готова приймати вимушених переселенців, але не дозволить транспортування зброї через свої території, адже це нібито наражає країну на небезпеку.
- Нагадаємо, Віцепрем’єр уряду Польщі Ярослав Качинський назвав неможливою співпрацю з Угорщиною, доки прем’єр-міністр Віктор Орбан не змінить свою позицію щодо війни РФ проти України.
- Президент Сербії Олександр Вучич звинуватив Україну у причетності до “мінування” літаків авіакомпанії Air Serbia.