Угорщина заявила, що не може підтримати запланований Європейським Союзом восьмий пакет санкцій проти Росії, якщо він міститиме енергетичні обмеження.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву керівника апарату прем’єр-міністра Угорщини Гергея Гуйяша.

За його словами Угорщина не може підтримати запланований восьмий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо він міститиме обмеження проти енергетичного сектору.

“Угорщина вже багато зробила для підтримки європейської єдності, але якщо в пакеті є енергетичні санкції, то ми не можемо і не будемо їх підтримувати”, — заявив Гергей Гуйяш.

Також він зазначив, що Угорщина чекає на остаточний, повний список санкцій, і тоді вже вона зможе вести переговори про це. “Угорщина не може підтримати енергетичні санкції”, – наголосив Гуйяш.

Варто зазначити, що у середу Єврокомісія запропонувала нові санкції проти Росії, включаючи більш жорсткі торговельні обмеження й обмеження цін на нафту для третіх країн. Запропоновані санкції не передбачають заборону на імпорт російських алмазів.

У повідомленні зауважили, що для запровадження санкцій країнам ЄС потрібна одностайність, натомість прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше цього тижня заявив, що санкції ЄС “дали зворотний ефект”, підвищивши ціни на енергоносії й завдавши удару по європейській економіці.

Нагадаємо, що новий пакет санкцій проти РФ, запропонований 28 вересня Європейською комісією, буде націлений на понад 1300 осіб та організацій, заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

Боррель пояснив, що цей список націлений на ключових осіб, які “приймають рішення, олігархів, високопоставлених військових і пропагандистів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України”.

За його словами, нові санкції стосуватимуться “тих, хто причетний до російської окупації та незаконної анексії територій України”, зокрема “проросійської влади в Донецьку, Луганську, Херсоні та Запоріжжі та інших російських осіб, які організували та сприяли проведенню фіктивних референдумів у ці чотири окуповані території України”.

Дипломат також зауважив, що санкції стосуватимуться високопоставлених посадовців російського міністерства оборони, включаючи міністра оборони РФ Сергія Шойгу, і тих, хто підтримує російські збройні сили, надаючи військову техніку та озброєння.