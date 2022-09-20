Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що непотрібно запроваджувати новий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Reuters.

На думку угорського міністра, новий пакет антиросійських санкцій начебто лише поглибить кризу енергопостачання та завдасть шкоди Європі.

Сіярто додав, що Європейський Союз повинен “припинити згадувати про восьмий пакет санкцій”.

“Євросоюз повинен припинити позначати заходи, які лише ще більше поглиблять кризу з енергопостачанням”, – сказав Петер Сіярто у своїй заяві.