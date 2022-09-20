Про це повідомляє Reuters.
На думку угорського міністра, новий пакет антиросійських санкцій начебто лише поглибить кризу енергопостачання та завдасть шкоди Європі.
Сіярто додав, що Європейський Союз повинен “припинити згадувати про восьмий пакет санкцій”.
“Євросоюз повинен припинити позначати заходи, які лише ще більше поглиблять кризу з енергопостачанням”, – сказав Петер Сіярто у своїй заяві.
- В Угорщині випустили друком підручник, в якому Україну позиціюють як державу, яка, нібито, “має комусь належати”. У ньому, зокрема, вміщено зображення, як стяг України “роздирають” між собою Росія, Європейський Союз та США.