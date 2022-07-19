Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.
Під час зустрічі із мером Львова Андрієм Садовим, Мадяр зауважив, що усі вражені подіями, які відбуваються на території України.
“За останні 200 років ми з РФ воювали тричі. Ці війни були не на життя, а на смерть. На відміну від багатьох західних партнерів, ми на собі відчули, що це таке протистояння цій величезній східній державі. При цьому, сама Угорщина не постачатиме своєї зброї – це наша стратегічна позиція. Однак треті країни можуть користуватися нашою територією”, – зазначив заступник міністра.
Також Угорщина готова прийняти українських дітей у свої санаторії та табори. Окрім цього, угорська делегація запропонувала допомогти у лікуванні цивільних та військових у своїх медзакладах, а також запевнила у готовності надати 1000 стипендій для українців у своїх університетах.
Раніше повідомлялось, що країна заперечує проти постачання західної зброї Україні, щоб не наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті.
- Нагадаємо, уряд Угорщини може надати допомогу та прийняти на лікування близько 300 поранених українських дітей.
- Раніше держсекретар уряду Угорщини Золтан Ковач заявив, що в країні оголосили “надзвичайну ситуацію” через енергетичну кризу, запровадивши план із семи пунктів для підготовки до майбутніх урядових заходів у серпні.
- У червні депутати Європейського парламенту написали звернення до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана із закликом долучитися до підтримки України та припинити сприяти злочинам РФ.