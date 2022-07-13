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Угорщина оголосила надзвичайну ситуацію через енергетичну кризу

Держсекретар уряду Угорщини Золтан Ковач заявив, що в країні оголосили "надзвичайну ситуацію" через триваючу енергетичну кризу, запровадивши план із семи пунктів для підготовки до майбутніх урядових заходів у серпні.

Четвер, 14 липня 2022, 00:33
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Про це інформує американський телеканал CNN.

Цитуючи Гергеля Гульяша, який очолює канцелярію прем’єр-міністра Угорщини, Ковач зазначив, що основні заходи уряду включатимуть збільшення внутрішнього видобутку природного газу до двох мільярдів кубометрів, заборону експорту джерел енергії, збільшення внутрішнього виробництва бурого вугілля.

Додаткові заходи міститимуть повторний запуск електростанції та розширення роботи атомної електростанції.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто також відповідатиме за забезпечення додаткового постачання газу, додав Ковач.

У 2021 році Угорщина підписала 15-річну угоду про постачання природного газу з російським енергетичним гігантом “Газпромом”, що розкритикувалося Україною.

Наразі “Газпром” припинив постачання щонайменше 20 мільярдів кубометрів газу споживачам у шести європейських країнах — Польщі, Болгарії, Фінляндії, Данії, Німеччині та Нідерландах — через те, що вони не здійснювали платежів у рублях.

В інтерв’ю CNN у квітні Сіярто підтвердив, що Угорщина використовуватиме платіжну схему, запроваджену Москвою, для оплати нафти та газу.

Сійярто також зауважив, що поки немає альтернативних джерел або маршрутів, які дозволили б їм припинити імпорт російської енергії в найближчі кілька років.

Теги: газ, енергетична криза, постачання газу, Угорщина

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