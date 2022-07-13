Угорщина оголосила надзвичайну ситуацію через енергетичну кризу

Про це інформує американський телеканал CNN.
Цитуючи Гергеля Гульяша, який очолює канцелярію прем’єр-міністра Угорщини, Ковач зазначив, що основні заходи уряду включатимуть збільшення внутрішнього видобутку природного газу до двох мільярдів кубометрів, заборону експорту джерел енергії, збільшення внутрішнього виробництва бурого вугілля.
Додаткові заходи міститимуть повторний запуск електростанції та розширення роботи атомної електростанції.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто також відповідатиме за забезпечення додаткового постачання газу, додав Ковач.
У 2021 році Угорщина підписала 15-річну угоду про постачання природного газу з російським енергетичним гігантом “Газпромом”, що розкритикувалося Україною.
Наразі “Газпром” припинив постачання щонайменше 20 мільярдів кубометрів газу споживачам у шести європейських країнах — Польщі, Болгарії, Фінляндії, Данії, Німеччині та Нідерландах — через те, що вони не здійснювали платежів у рублях.
В інтерв’ю CNN у квітні Сіярто підтвердив, що Угорщина використовуватиме платіжну схему, запроваджену Москвою, для оплати нафти та газу.
Сійярто також зауважив, що поки немає альтернативних джерел або маршрутів, які дозволили б їм припинити імпорт російської енергії в найближчі кілька років.
- Нагадаємо, найбільший трубопровід, що транспортує російський газ до Німеччини, 11 липня розпочав щорічне технічне обслуговування, очікується, що потік припиниться на десять днів, але уряди, ринки та компанії стурбовані тим, що закриття може бути продовжено через на війну в Україні.
- Водночас вперше в історії, за червень Європейський Союз імпортував більше газу зі Сполучених Штатів, аніж з РФ по її газопроводах.
- Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що уряд країни готується до повного припинення постачання російського газу, що він вважає найбільш імовірним сценарієм у своєму перспективному плануванні.
- Раніше голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол висловився, що РФ може перекрити Європі постачання газу взимку. Він порадив країнам ЄС терміново готуватися до такого варіанту.