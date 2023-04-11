11 квітня Угорщина підписала нові угоди, аби забезпечити продовження доступу до російських енергоносіїв, що свідчить про те, що країна зберігатиме тісні зв’язки, які налагодила з Москвою.

Про це інформує SkyNews.

Міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив на брифінгу в Москві, що російська державна газова компанія “Газпром” погодилася дозволити Угорщині імпортувати газ понад обсяги, узгоджені в поправці до контракту між двома країнами минулого року.

Вартість газу, який закачується в Угорщину за допомогою трубопроводу Turkstream, буде обмежена на рівні 150 євро за кубічний метр.

Візит Сійярто до Росії знаменує собою незвичний крок для посадовця з країни ЄС, оскільки більшість держав-членів засуджують вторгнення Володимира Путіна в Україну та зменшують свою залежність від російських енергопостачань.

Глава МЗС Угорщини є однією з небагатьох високопоставлених осіб ЄС, що зустрічалися з російськими офіційними особами з початку повномасштабної війни.

На сьогоднішньому брифінгу Сійярто зазначив, що російські постачання є “вирішальними” для енергетичної безпеки його країни.

За його словами, “подобається це чи ні”, співпраця з Росією триватиме, “поки питання енергопостачання буде фізичним, а не політичним чи ідеологічним”.

Зауважимо, глава офісу прем’єр-міністра Угорщини Гергель Гуляш заявив, що Угорщина не буде арештовувати президента РФ Володимира Путіна, якщо той в’їде в країну – попри ордер на його арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Одначе, Росія внесла Угорщину до списку так званих недружніх країн. Пояснили це тим, що Угорщина підтримує санкції ЄС проти Росії.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що постійна критика Заходом в демократичних і культурних питаннях змушує уряд невеликої європейської країни неохоче надавати підтримку в практичних питаннях, зокрема в посиленні НАТО проти Росії.