Угорщина підписала угоду з Білоруссю про співпрацю у сфері використання російських ядерних технологій, які застосовуються на АЕС обох країн. Її уклали за підсумками засідання угорсько-білоруської міжурядової комісії з економічного співробітництва.

Про це пише видання Wprost.

Засідання відбулося у Будапешті. Угоду підписали представники угорського концерну “Пакш II” та Міненерго Білорусі у присутності міністрів іноземних двох країн.

“Для нас це дуже важлива угода, оскільки ми будуватимемо такі ж енергоблоки, які вже використовуються в Білорусі”, – цитує видання голову угорського МЗС Петера Сійярто.

В Угорщині є одна атомна електростанція, яка розташована за 100 км від Будапешта і за 5 км від міста Пакш. Її побудували за радянським проєктом. Станція має чотири блоки з реакторами ВВЕР-440.

На сьогодні електростанція виробляє майже половину всієї електроенергії в Угорщині.

Стосовно будівництва нових енергоблоків №5 та №6 наприкінці 2014 року Угорщина уклала договір з Росією. На них планували використовувати реактори ВВЕР-1200 “Росатому”.

Очікується, що на 80% АЕС “Пакш II” має фінансуватися Росією. Загалом проєкт коштуватиме 10-12 млрд євро. Будівництво блоків планували завершити не пізніше 2026 року. Утім на початку 2023 року міністр енергетики Угорщини Чаба Лантош заявив, що проєкт буде завершено у 2032 році.

Нині на майданчику тривають роботи з будівництва допоміжних будівель та споруд. Вже розпочато процес отримання дозвільної документації для окремих видів робіт та виготовлення обладнання.

Перед тим, як була укладена угода з Білоруссю, Петер Сійярто погодив з “Росатомом” поправки до угоди про будівництво та фінансування АЕС “Пакш II”, повідомляло профільне видання World Nuclear News. Подробиці не повідомлялися. Глава МЗС заявляв, що їх має схвалити Єврокомісія.