Про це пише видання Wprost.
Засідання відбулося у Будапешті. Угоду підписали представники угорського концерну “Пакш II” та Міненерго Білорусі у присутності міністрів іноземних двох країн.
“Для нас це дуже важлива угода, оскільки ми будуватимемо такі ж енергоблоки, які вже використовуються в Білорусі”, – цитує видання голову угорського МЗС Петера Сійярто.
В Угорщині є одна атомна електростанція, яка розташована за 100 км від Будапешта і за 5 км від міста Пакш. Її побудували за радянським проєктом. Станція має чотири блоки з реакторами ВВЕР-440.
На сьогодні електростанція виробляє майже половину всієї електроенергії в Угорщині.
Стосовно будівництва нових енергоблоків №5 та №6 наприкінці 2014 року Угорщина уклала договір з Росією. На них планували використовувати реактори ВВЕР-1200 “Росатому”.
Очікується, що на 80% АЕС “Пакш II” має фінансуватися Росією. Загалом проєкт коштуватиме 10-12 млрд євро. Будівництво блоків планували завершити не пізніше 2026 року. Утім на початку 2023 року міністр енергетики Угорщини Чаба Лантош заявив, що проєкт буде завершено у 2032 році.
Нині на майданчику тривають роботи з будівництва допоміжних будівель та споруд. Вже розпочато процес отримання дозвільної документації для окремих видів робіт та виготовлення обладнання.
Перед тим, як була укладена угода з Білоруссю, Петер Сійярто погодив з “Росатомом” поправки до угоди про будівництво та фінансування АЕС “Пакш II”, повідомляло профільне видання World Nuclear News. Подробиці не повідомлялися. Глава МЗС заявляв, що їх має схвалити Єврокомісія.
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