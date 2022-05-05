Про це сповістив очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто, передає “Інтерфакс-Україна”.

За його словами, Угорщина допоможе відновлювати школи та лікарні Київської області, проте якщо Київ запропонує іншу локацію, то це теж не буде проблемою. Крім того, Будапешт готовий надати мобільні будиночки для внутрішніх переселенців, які евакуювалися на західні регіони України і 1000 стипендій українським студентам.

Крім того, угорські шпиталі готові приймати на лікування необмежену кількість поранених бійців ЗСУ та 140 дітей, які потребують спеціалізованого лікування.