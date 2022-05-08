Про це пише ділове видання Bloomberg, посилаючись на власні джерела.
8 травня зустріч 27 послів ЄС завершилася без домовленості, а переговори, як очікується, відновляться найближчими днями. Заборона на доставку російської нафти до третіх країн також може бути відкладена до тих пір, поки країни G-7 не приймуть аналогічних заходів.
В ЄС запропонували Угорщині та Словаччині виконати санкції до кінця 2024 року, а Чехії – до червня того ж року, оскільки вони сильно залежать від російської нафти.
ЄС наполягав на тому, щоб санкції закрили до святкування Дня Перемоги в РФ 9 травня, на честь закінчення Другої світової війни. Ці заходи підвищать ставки для блоку, який імпортував майже дві третини своєї сирої нафти з РФ в 2019 році. Це також створить більший тиск на Москву, оскільки ЄС є найбільшим споживачем нафти та пального з РФ.
Відповідно до плану ЄС, розповсюдженого серед країн-членів минулого тижня, європейським компаніям і приватним особам буде заборонено надавати судна та послуги, такі як страхування, необхідні для транспортування нафти до третіх країн.
ЄС також пропонує:
- Виключили ще три російські банки з міжнародної платіжної системи SWIFT, зокрема й найбільший російський кредитор “Сбєрбанк”.
- Обмежити російським юридичним і фізичним особам можливість купувати нерухомість в ЄС;
- Заборонити надання консультаційних послуг російським компаніям і торгівлю низкою хімікатів;
- Санкції проти Аліни Кабаєвою, яка “тісно пов’язана” з Путіним, згідно з документом ЄС;
- Санкції проти Патріарха Кирила, який очолює Російську Православну Церкву і був відвертим прихильником президента РФ та війни в Україні;
- Санкції проти десятків військовослужбовців, зокрема й тих, кого вважають відповідальними за повідомлення про військові злочини в Бучі, а також компаній, що надають обладнання, постачання та послуги російським збройним силам.
Стало відомо, що 8 травня Японія оголосила про введення нових санкцій – вони торкнуться активів фізичних осіб і банків, а також військового та технологічного секторів.
- Нагадаємо, угорський прем’єр Віктор Орбан не підтримав запровадження санкцій ЄС проти патріарха Кирила.
- Раніше міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що його країна готова підтримати ембарго на російську нафту.
- 6 травня італійський уряд наказав поліції конфіскувати шестипалубну яхту “Шахерезада”, вартість якої становить близько 700 000 000 доларів. За даними ЗМІ, ця яхта пов’язана з президентом РФ Володимиром Путіним.