Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що їхня країна проти візових обмежень для російських громадян. В Угорщині не підтримують ідею енергетичних санкцій.

Про це заявив політик у Facebook.

Естонській уряд запропонував новий пакет санкцій. Петер Сіярто сказав, що Угорщина “навіть не хоче вести переговори щодо енергетичних санкцій”.

“Нині фізично неможливо забезпечити постачання нафти та природного газу Угорщині без російських енергоресурсів, і ми не вноситимемо внесок у те, щоб угорський народ заплатив ціну війни”, — заявив Сіярто.

Міністр повторив російський наратив стосовно того, що санкції, накладені не енергетичну галузь РФ, шкодять Європі більше, ніж РФ.

Угорщина не планує запроваджувати жодних візових обмежень. Міністр поділяє позицію канцлера Німеччини Олафа Шольца, який висловився проти цієї ініціативи та назвав російське вторгнення “війною Путіна”.

Днем раніше офіційна представниця Єврокомісії Аніта Хіппер схилилася до думки, що країни-члени повинні враховувати політичні аспекти під час надання віз росіянам. Зокрема кожна заявка має розглядатися індивідуально.