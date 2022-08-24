Про це заявив політик у Facebook.
Естонській уряд запропонував новий пакет санкцій. Петер Сіярто сказав, що Угорщина “навіть не хоче вести переговори щодо енергетичних санкцій”.
“Нині фізично неможливо забезпечити постачання нафти та природного газу Угорщині без російських енергоресурсів, і ми не вноситимемо внесок у те, щоб угорський народ заплатив ціну війни”, — заявив Сіярто.
Міністр повторив російський наратив стосовно того, що санкції, накладені не енергетичну галузь РФ, шкодять Європі більше, ніж РФ.
Угорщина не планує запроваджувати жодних візових обмежень. Міністр поділяє позицію канцлера Німеччини Олафа Шольца, який висловився проти цієї ініціативи та назвав російське вторгнення “війною Путіна”.
Днем раніше офіційна представниця Єврокомісії Аніта Хіппер схилилася до думки, що країни-члени повинні враховувати політичні аспекти під час надання віз росіянам. Зокрема кожна заявка має розглядатися індивідуально.
- МЗС Польщі розкритикувало канцлера Німеччини Олафа Шольца, котрий висловився проти заборони на видачу шенгенських віз росіянам.
- Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що члени Європейського Союзу Польща, Фінляндія та країни Балтії, які мають спільний кордон з РФ, можуть заборонити російським туристам в’їзд до своїх країн, якщо ЄС не запровадить загальносоюзну заборону.
- У португальському МЗС не підтримують заклики щодо припинення видачі шенгенських віз громадянам РФ. У відомстві зауважили, що “треба покарати військову машину, а не народ”.