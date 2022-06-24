Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.
У кулуарах саміту лідерів ЄС, на якому Україна отримала статус кандидата у члени Євросоюзу, Балаш Орбан заявив, що чим більше санкцій Європа запроваджує проти Росії – тим більше вони шкодять Європейському Союзу, у той час, як “Росія виживає”.
“Врешті-решт, Європа опиниться на боці переможеного у цій війні через економічні проблеми. Наша рекомендація полягала б у тому, що ми повинні зупинити процес санкцій”, – додав він.
За словами Балаша Орбана, ЄС опинився у ситуації, коли сам страждає від антиросійських санкцій.
“А росіяни? Так, їм теж боляче, але вони виживають. І, що ще гірше, вони просуваються в Україні”, – сказав угорський посадовець.
Тому, наголосив Балаш Орбан, Євросоюз повинен змінити свою тактику. Він додав, що та стратегія санкцій, яку ЄС використовував 4 місяці поспіль, має деякі успіхи, однак якщо й надалі вводити санкції – це погано закінчиться для Європи.
“Так що потрібно думати про щось. Перемовини, припинення вогню, мир. Дипломатія. Це наше рішення”, – резюмував він.
- Нагадаємо, 21 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, подякував за підтримку українського народу та запросив відвідати Україну.
- Раніше депутати Європейського парламенту написали звернення до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана із закликом долучитися до підтримки України та припинити сприяти злочинам РФ.