Старший помічник прем'єр-міністра Угорщини Балаш Орбан закликав Європейський Союз припинити запроваджувати санкції проти Росії. За його словами, замість санкцій варто наполягати на припиненні вогню та продовженні мирних перемовин.

Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.

У кулуарах саміту лідерів ЄС, на якому Україна отримала статус кандидата у члени Євросоюзу, Балаш Орбан заявив, що чим більше санкцій Європа запроваджує проти Росії – тим більше вони шкодять Європейському Союзу, у той час, як “Росія виживає”.

“Врешті-решт, Європа опиниться на боці переможеного у цій війні через економічні проблеми. Наша рекомендація полягала б у тому, що ми повинні зупинити процес санкцій”, – додав він.

За словами Балаша Орбана, ЄС опинився у ситуації, коли сам страждає від антиросійських санкцій.

“А росіяни? Так, їм теж боляче, але вони виживають. І, що ще гірше, вони просуваються в Україні”, – сказав угорський посадовець.

Тому, наголосив Балаш Орбан, Євросоюз повинен змінити свою тактику. Він додав, що та стратегія санкцій, яку ЄС використовував 4 місяці поспіль, має деякі успіхи, однак якщо й надалі вводити санкції – це погано закінчиться для Європи.

“Так що потрібно думати про щось. Перемовини, припинення вогню, мир. Дипломатія. Це наше рішення”, – резюмував він.