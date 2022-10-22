Угорщина має намір підтримати членство Швеції та Фінляндії в НАТО. Уряд країни подав документи на ратифікацію в Національні збори.

Про це повідомило Politico.

За словами керівника апарату прем’єр-міністра країни Гергеля Гуляша, розширення Альянсу шляхом приєднання до нього двох країн буде ратифіковано не пізніше середини грудня. Він висловив сподівання, що НАТО стане сильнішим завдяки новим учасникам.

Чиновнику поставили питання стосовно того чи відповідає розширення інтересам національної безпеки Угорщини. Він сказав, що нині “це не має значення”.

Дотепер не ратифікували вступ Швеції і Фінляндії до альянсу Угорщина і Туреччина. Якщо країна зробить крок до розширення блоку, то останнє слово залишиться за Туреччиною.

Зазначимо, що Швеція та Фінляндії вирішили долучитися до НАТО незабаром після вторгнення Росії в Україну в лютому.