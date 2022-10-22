Про це повідомило Politico.
За словами керівника апарату прем’єр-міністра країни Гергеля Гуляша, розширення Альянсу шляхом приєднання до нього двох країн буде ратифіковано не пізніше середини грудня. Він висловив сподівання, що НАТО стане сильнішим завдяки новим учасникам.
Чиновнику поставили питання стосовно того чи відповідає розширення інтересам національної безпеки Угорщини. Він сказав, що нині “це не має значення”.
Дотепер не ратифікували вступ Швеції і Фінляндії до альянсу Угорщина і Туреччина. Якщо країна зробить крок до розширення блоку, то останнє слово залишиться за Туреччиною.
Зазначимо, що Швеція та Фінляндії вирішили долучитися до НАТО незабаром після вторгнення Росії в Україну в лютому.
- 18 травня стало відомо, що Фінляндія та Швеція вирішили покласти край десятиліттям нейтралітету, приєднавшись до НАТО, що є драматичною еволюцією європейської безпеки та геополітики, спричиненою нападом РФ на Україну. У разі схвалення, це означатиме найбільше розширення військового альянсу за останні два десятиліття.
- 5 липня Фінляндія і Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО. Очільники міністерств закордонних справ обох країн поставили свої підписи під документом.
- За підсумками засідання РНБО президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.
- Литва підтримує вступ України до Північноатлантичного альянсу, заявив заступник міністра оборони Литви Маргіріс Абукявічюс.