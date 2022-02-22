Про це повідомляє пресслужба посольства Угорщини в Україні.
У відомстві сповістили, що дипломати “здивовано читали” новини про те, що Угорщина нібито не підтримує рішення ЄС щодо санкцій проти Росії. Посольство запевняє, що прем’єр-міністр Віктор Орбан обговорював цю тему з українським президентом Володимиром Зеленським.
“Угорщина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та повністю підтримує кроки Європейського Союзу. Ми відкидаємо усі спроби порушити наші відносини”, – зазначили у відомстві.
Раніше журналісти з різних західних медіа зазначили, що Угорщина, Австрія та Італія виступили проти застосування “занадто жорстких” санкцій проти Росії, запропонувавши більш “обмежені”. У ЗМІ пояснили це тим, що країни можуть бути або залежні від російського газу, або мати “неоднозначне ставлення”.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що країни “Бухарестської дев’ятки” НАТО нададуть Україні додаткову підтримку у зміцненні безпеки на тлі агресивних військових дій Російської Федерації.
- У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації оголосили про рішення вивести дипломатичний персонал з України, посилаючись на “погрози фізичної розправи”.
- Очільники МЗС країн “Великої сімки” ухвалили пакет санкцій проти Росії у відповідь на “порушення Москвою її міжнародних зобов’язань”.