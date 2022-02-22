В Угорщині стверджують, що вони не виступали проти застосування жорстких санкцій стосовно РФ.

Про це повідомляє пресслужба посольства Угорщини в Україні.

У відомстві сповістили, що дипломати “здивовано читали” новини про те, що Угорщина нібито не підтримує рішення ЄС щодо санкцій проти Росії. Посольство запевняє, що прем’єр-міністр Віктор Орбан обговорював цю тему з українським президентом Володимиром Зеленським.

“Угорщина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та повністю підтримує кроки Європейського Союзу. Ми відкидаємо усі спроби порушити наші відносини”, – зазначили у відомстві.

Раніше журналісти з різних західних медіа зазначили, що Угорщина, Австрія та Італія виступили проти застосування “занадто жорстких” санкцій проти Росії, запропонувавши більш “обмежені”. У ЗМІ пояснили це тим, що країни можуть бути або залежні від російського газу, або мати “неоднозначне ставлення”.