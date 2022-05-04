Угорщина ветуватиме ембарго на російську нафту, навіть якщо для неї зроблять виняток – Bloomberg

Уряд Угорщини вкотре висловився проти заборони на імпорт російських енергоносіїв - навіть попри те, що ЄС планує зробити для угорців певний виняток.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами речника уряду Золтана Ковача, хоча Угорщині та Словаччині хочуть дати на рік більше для виконання сакцій (до кінця 2023-го) через їхню підвищену залежність, угорців це все одно не влаштовує через “загрозу енергетичній безпеці”.

“Ми не бачимо жодного плану чи гарантій у поточній пропозиції щодо управління навіть перехідним періодом, а також того, що гарантуватиме енергетичну безпеку Угорщини”, – заявив Ковач.

Щоб остаточно вирішити це питання, 27 країн-членів ЄС найближчими днями проведуть зустріч.