російсько-українська війна
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09:16 Австралія ввела санкції ще проти 110 російських високопосадовців
08:58 Російська пропаганда показала план знищення Ірландії ядерною зброєю
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08:19 Можливі провокації: у Запорізькій області російські окупанти переодягаються у форму ЗСУ
07:49 В Угорщині зреагували на заяву Данілова про те, що Путін попередив Будапешт про вторгнення в Україну
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03 травня

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22:35 Львівська, Вінницька, Кіровоградська, Закарпатська та Дніпропетровська: 3 травня росіяни обстріляли ракетами низку українських областей – деталі
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20:55 У Львові повідомляють про гучні вибухи – за попередньою інформацією, місто обстріляли ракетами

Угорщина ветуватиме ембарго на російську нафту, навіть якщо для неї зроблять виняток – Bloomberg

Уряд Угорщини вкотре висловився проти заборони на імпорт російських енергоносіїв - навіть попри те, що ЄС планує зробити для угорців певний виняток.

Середа, 4 травня 2022, 14:26
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Про це повідомляє Bloomberg.

За словами речника уряду Золтана Ковача, хоча Угорщині та Словаччині хочуть дати на рік більше для виконання сакцій (до кінця 2023-го) через їхню підвищену залежність, угорців це все одно не влаштовує через “загрозу енергетичній безпеці”.

“Ми не бачимо жодного плану чи гарантій у поточній пропозиції щодо управління навіть перехідним періодом, а також того, що гарантуватиме енергетичну безпеку Угорщини”, – заявив Ковач.

Щоб остаточно вирішити це питання, 27 країн-членів ЄС найближчими днями проведуть зустріч.

Теги: Угорщина, нафтове ембарго, російські енергоресурси, російсько-українська війна, санкцій

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