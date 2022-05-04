Угорщина ветуватиме ембарго на російську нафту, навіть якщо для неї зроблять виняток – Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.
За словами речника уряду Золтана Ковача, хоча Угорщині та Словаччині хочуть дати на рік більше для виконання сакцій (до кінця 2023-го) через їхню підвищену залежність, угорців це все одно не влаштовує через “загрозу енергетичній безпеці”.
“Ми не бачимо жодного плану чи гарантій у поточній пропозиції щодо управління навіть перехідним періодом, а також того, що гарантуватиме енергетичну безпеку Угорщини”, – заявив Ковач.
Щоб остаточно вирішити це питання, 27 країн-членів ЄС найближчими днями проведуть зустріч.
- Нагадаємо, за словами Секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова влада Угорщини була попереджена щодо повномасштабного вторгнення РФ до України та мала власні плани на частину територій.
- Посольство Угорщини в Україні висловило своє обурення словами секретаря РНБО Олексія Данілова, який нещодавно заявив, що президент РФ Володимир Путін попередив офіційний Будапешт про наміри розпочати повномасштабну війну з Україною.