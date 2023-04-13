13 квітня уряд Угорщини ухвалив рішення відкликати своїх представників із Міжнародного інвестиційного банку, що потрапив під санкції США.

Про це повідомляє Міністерства економічного розвитку Угорщини.

12 квітня Сполучені Штати Америки внесли до санкційного списку трьох високопосадовців Будапештського міжнародного інвестиційного банку.

Уряд Угорщини обговорив ситуацію та погодив, що хоча МІБ “відіграє важливу роль у розвитку Центральної та Східної Європи”, діяльність банку “втратила сенс унаслідок запроваджених американськими санкцій”.

Тому Уряд відкликає осіб, які перебувають на посадах в Міжнародному інвестиційному банку та делегованих Угорською державою, а також виходить з міжнародної фінансової організації”, – йдеться у повідомленні відомства.

Зазначимо, США наклали санкції на Міжнародний інвестиційний банк, “фінансову установу, контрольовану Росією” у Будапешті, а також на його московську дочірню компанію та кількох колишніх та нинішніх керівників.

Як стверджують США, присутність Міжнародного інвестиційного банку в Будапешті “дає змогу Росії посилити свою розвідувальну присутність у Європі”, а також сприяє зловмисним діям у Центральній Європі та на Західних Балканах і корупції й ухилянню від санкцій.