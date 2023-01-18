За інформацією ЗМІ, Угорщина хоче виключити із санкційного списку Євросоюзу дев'ятьох осіб, проти яких ввели обмеження через вторгнення Росії в Україну. Серед них - низка російських олігархів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Угорщина знову погрожує пом’якшити режим санкцій Європейського Союзу проти Росії, наполягаючи на виключенні дев’яти осіб зі списку обмежувальних заходів. Всього до санкційного списку ЄС, після вторгнення Росії в Україну, потрапило понад 1300 фізичних та 170 юридичних осіб.

За даними кількох дипломатичних джерел, Будапешт знову намагається виключити зі списку трьох російських олігархів – Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова.

Угорщина вже намагалася вивести цих трьох осіб з-під санкцій, коли останній раз обмежувальні заходи блоку продовжували у вересні, але швидко відмовилася від цих планів після політичного тиску.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан протягом тривалого часу критикував позицію ЄС щодо Росії наголошуючи, що санкції завдали шкоди Євросоюзу, а не послабили Росію та не допомогли Україні.

Список санкцій має бути одностайно схвалений всіма членами ЄС, щоб його можна було продовжити. Знову оновити санкції ЄС повинен 15 березня.

Загалом Угорщина хоче виключити зі санкційного списку ЄС:

олігарха Алішера Усманова та його сестру Гульбахор Ісмаїлову

олігарха Петра Авена

олігарха Михайла Фрідмана

російсько-білоруського олігарха Дмитра Мазепіна та його сина Микиту Мазепіна

олігарха Григорія Березкіна

олігарха В’ячеслава Кантора

Офіційний журнал ЄС називає Усманова “прокремлівським олігархом з особливо тісними зв’язками з президентом Росії Володимиром Путіним” та одним із “улюблених олігархів Путіна”

Санкції вже призвели до арешту яхти вартістю 600 мільйонів доларів — найбільшої у світі — пов’язаної з Усмановим, який безуспішно оскаржив заходи в Європейському суді. Його сестра також потрапила під санкції після того, як розслідування показало, що Усманов опосередковано передав їй свої активи.

ЄС каже, що Авен “є одним із приблизно 50 багатих російських бізнесменів, які регулярно зустрічаються з Володимиром Путіним у Кремлі. Він не діє незалежно від вимог президента РФ”.

Рашникова було додано до санкційного списку в березні, і Брюссель описав його як “провідного російського олігарха, який є власником і головою ради директорів компанії Магнітогорського металургійного комбінату (ММК). ММК є одним із найбільших у Росії платників податків’.

Мазепін, який є власником і генеральним директором компанії з виробництва мінеральних добрив “Уралхім”, за словами ЄС, є “членом найближчого оточення Володимира Путіна” і “одним із провідних бізнесменів, задіяних у секторах економіки, що забезпечує значне джерело доходів для уряду Росії”.

Його син-гонщик Микита був членом команди Формули-1 Haas до того, як у березні на нього наклали санкції ЄС. Він потрапив у список через його тісний зв’язок із батьком.

Кантор, потрапив під санкції у квітні. Він очолює групу “Акрон” — одного з найбільших виробників добрив у Росії. За словами Брюсселя, Кантор “неодноразово відкрито заявляв про свою підтримку та дружбу з президентом Путіним і підтримує добрі стосунки з Кремлем”.

Тоді ж потрапив під санкції Березкін, і в офіційному журналі ЄС його назвали “провідним російським бізнесменом і вважали “поплічником” президента Володимира Путіна”.