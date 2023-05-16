Сьогодні, 15 травня, Угорщина заблокувала виплату восьмого пакету військової допомоги від Європейського фонду миру (EPF) на зброю, яка призначена для української армії.

Про це пише ANSA.

Зазначається, що сума заблокованого траншу становить 500 мільйонів євро. Як очікувалося, пакет допомоги повинен мав бути виплачений наступного понеділка.

“Будапешт нібито хотів отримати “гарантії”, що EPF зберігатиме свій потенціал, а не використовуватиметься лише для озброєння Києва”, – йдеться у статті.

Натомість поїздки президента України Володимира Зеленського до Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії продемонстрували зміну політичного ландшафту щодо підтримки Києва, оскільки зростає занепокоєння щодо підтримки США в умовах наближення президентських виборів.

Відтак, Володимиру Зеленському пообіцяли надати мільярди доларів нової військової допомоги під час туру європейськими країнами, що відображає разючу зміну політичного ландшафту: адже Європа відіграє дедалі відчутнішу та ключову роль в озброєнні України для її очікуваного контрнаступу.

Тур Зеленського чотирма країнами розпочався в Італії 13 травня і завершився в Британії 15 травня, коли прем’єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв надати ракети протиповітряної оборони та ударні безпілотники. Це стало важливим доповненням до нещодавнього постачання Великою Британією крилатих ракет великої дальності. І це сталося після обіцянки Німеччини надати Україні пакет зброї на суму майже 3 мільярди доларів, а також менш конкретних обіцянок додаткової зброї від Франції та Італії.

Варто додати, 26 квітня в ООН відбулося голосування за резолюцію, в якій згадувалася військова агресія Росії проти України. Серед тих, хто підтримав документ – Китай, Вірменія, Бразилія та Угорщина.