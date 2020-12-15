У вівторок, 15 грудня, Угорщина внесла поправки у визначення сім'ї у свою конституцію. Це рішення фактично наклало заборону на усиновлення дітей для одностатевих пар.

Про це повідомляє агентство Reuters.

В конституції країни вказано, що сім’я “заснована на шлюбі та відносинах між батьками та дітьми.

“Мати – жінка, батько – чоловік”, – вказано у поправках.

Також конституція вимагає, щоб діти в Угорщині виховувались у консервативному дусі.

“Угорщина захищає право дітей на ідентифікацію своєї статі при народженні і забезпечує їх виховання на основі конституційної ідентичності нашої країни і цінностей, заснованих на нашій християнській культурі”, – йдеться в конституції.

Зазначимо, що в Угорщині не були узаконені одностатеві шлюби. Однак вони існували у вигляді цивільного союзу. Лесбійська або гомосексуальна пара могла усиновити дітей, але тільки тоді, коли один партнер подавав заявку на усиновлення, як самотня особа.

Тепер самотня людина може отримати схвалення на усиновлення дитини тільки від міністра у справах сім’ї. Наразі цю посаду займає Каталін Новак. Вона відома своєю позицією щодо традиційної моделі сім’ї.

Угорські правозахисники вже розкритикували це рішення та закликали європейських лідерів повпливати на ситуацію.