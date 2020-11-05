На території Угорщини з 01:00 до 06:00 за київським часом введено комендантську годину через стрімке розповсюдження коронавірусу. Також влада Угорщини ввела додаткові обмеження щодо перетину кордону.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Під час дії надзвичайної ситуації в’їзд до Угорщини дозволено особам, які:

постійно або тимчасово мешкають в Угорщині;

офіційно працюють на території Угорщини;

мають на меті працевлаштування за наявності відповідних документів;

прямують до місця тимчасового перебування, яке підтверджується бронюванням в готелі.

Додаткові обмеження не стосуються водіїв вантажного автотранспорту, які здійснюють міжнародні перевезення, та осіб, які прямують транзитом через територію Угорщини. Однак такі особи повинні мати документи, які підтверджують транзитний характер подорожі: дозвіл на постійне або тимчасове проживання у країні призначення, дозвіл на працевлаштування, бронювання готелю тощо.