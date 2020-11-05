Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.
Під час дії надзвичайної ситуації в’їзд до Угорщини дозволено особам, які:
- постійно або тимчасово мешкають в Угорщині;
- офіційно працюють на території Угорщини;
- мають на меті працевлаштування за наявності відповідних документів;
- прямують до місця тимчасового перебування, яке підтверджується бронюванням в готелі.
Додаткові обмеження не стосуються водіїв вантажного автотранспорту, які здійснюють міжнародні перевезення, та осіб, які прямують транзитом через територію Угорщини. Однак такі особи повинні мати документи, які підтверджують транзитний характер подорожі: дозвіл на постійне або тимчасове проживання у країні призначення, дозвіл на працевлаштування, бронювання готелю тощо.
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