Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Під час дії надзвичайної ситуації в’їзд до  Угорщини  дозволено особам, які:

  • постійно або тимчасово мешкають  в Угорщині;
  • офіційно працюють на території Угорщини;
  • мають на меті працевлаштування за наявності відповідних документів; 
  • прямують до місця тимчасового перебування, яке підтверджується бронюванням в готелі.

Додаткові обмеження не стосуються водіїв вантажного автотранспорту, які здійснюють міжнародні перевезення, та осіб, які прямують транзитом через територію Угорщини. Однак такі особи повинні мати документи, які підтверджують транзитний характер подорожі: дозвіл на постійне або тимчасове проживання у країні призначення, дозвіл на працевлаштування, бронювання готелю тощо.

  • Уряд Греції повертає загальнонаціональний карантин, щоб зупинити зростання захворюваності на коронавірус COVID-19. Це вже другий загальнонаціональний карантин в Греції. Він набирає чинності вранці 7 листопада.