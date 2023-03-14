Про це повідомило The Guardian.
За словами представниці лівої Демократичної коаліції Агнес Вадай, вона отримала листа від віцепрем’єр-міністра Жолта Сем’єна. Їй повідомили, що знову відкласти парламентську сесію хочуть правляча партія “Фідес” й християнські демократи.
На сьогодні лише Туреччина та Угорщина зі всіх країн-членів НАТО не ратифікували заявки двох країн. Фінляндія та Швеція мають намір долучитися до Північноатлантичного Альянсу після російського вторгнення до України.
На початку березня владна партія Угорщини “Фідес” заявляла, що підтримає ратифікацію. Дебати щодо цього питання мали розпочатися 1 березня.
Для прийняття нових членів НАТО потрібна одностайність серед усіх 30 країн-учасниць блоку.
Як писало Associated Press прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що підтримує вступ двох країн до НАТО. Водночас він додав, що Фінляндія та Швеція “поширювали відверту брехню” про Угорщину, що викликало питання у законодавців від його партії.
Агнес Вадай звинувачувала “Фідес” за численні затримки та звинуватила її в навмисному затягуванні голосування.
- У Швеції заявили, що ймовірність приєднання Фінляндії до НАТО раніше, ніж їхньої країни, зросла. Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що набуття членства є лише питанням часу.
- Глава НАТО Єнс Столтенберг у вівторок, 14 лютого, заявив, що важливіше, щоб минулорічні заявки Фінляндії та Швеції на приєднання до альянсу ратифікували швидше, ніж щоб зробили це водночас.