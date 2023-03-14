В Угорщині знову можуть перенести засідання парламенту на наступний тиждень. Це означає, що вчергове можуть затримати ратифікацію вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

Про це повідомило The Guardian.

За словами представниці лівої Демократичної коаліції Агнес Вадай, вона отримала листа від віцепрем’єр-міністра Жолта Сем’єна. Їй повідомили, що знову відкласти парламентську сесію хочуть правляча партія “Фідес” й християнські демократи.

На сьогодні лише Туреччина та Угорщина зі всіх країн-членів НАТО не ратифікували заявки двох країн. Фінляндія та Швеція мають намір долучитися до Північноатлантичного Альянсу після російського вторгнення до України. На початку березня владна партія Угорщини “Фідес” заявляла, що підтримає ратифікацію. Дебати щодо цього питання мали розпочатися 1 березня. Для прийняття нових членів НАТО потрібна одностайність серед усіх 30 країн-учасниць блоку.

Як писало Associated Press прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що підтримує вступ двох країн до НАТО. Водночас він додав, що Фінляндія та Швеція “поширювали відверту брехню” про Угорщину, що викликало питання у законодавців від його партії.

Агнес Вадай звинувачувала “Фідес” за численні затримки та звинуватила її в навмисному затягуванні голосування.