Угорщині потрібно «добре подумати» про майбутні відносини з Росією – Орбан

Прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщині, можливо, доведеться переглянути свої дружні відносини з Росією в майбутньому через зміну геополітичних реалій після повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Попри те, що багато хто вважає, що в інтересах Угорщини підтримувати зв’язки з Росією, особливо через її енергетичну залежність, відносини Європи з Москвою можуть не відновитися після закінчення війни, що змусить Угорщину також пристосуватися, зазначив Орбан на економічному форумі в Будапешті.

Я розумію необхідність відновлення російсько-європейських відносин після війни, але це далеко від реальності, — наголосив він. Ось чому зовнішня та економічна політика Угорщини повинна серйозно подумати про те, які відносини ми можемо встановити та підтримувати з Росією в найближчі 10-15 років”.

Орбан став об’єктом жорсткої критики з боку своїх союзників по Європейському Союзу та НАТО за підтримку тісних зв’язків з Росією після того, як президент Володимир Путін вдерся в Україну, що включало виступи проти санкцій ЄС щодо Москви та заборону постачання озброєння Україні.

У виданні зауважили, що поки незрозуміло, чи Орбан, чиї помічники, як повідомляється, здійснюють технічну підготовку до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, сигналізував своїми зауваженнями про потенційний поворот політики.

Зауважимо, у січні у Міністерстві закордонних справ викликали посла Угорщини після заяв угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, який назвав Україну “нічийною землею”.

Також Орбан заявив, що Угорщина накладе вето на будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, що стосуються ядерної енергетики.

Водночас стало відомо, що Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову допомогу Україні, заявив держсекретар з міжнародних зв’язків Золтан Ковач після зустрічі 9 лютого у Брюсселі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Згодом Міністерство оборони Угорщини повідомило, що бере участь у підготовці військових медиків з України, проте у відомстві заперечили будь-які постачання зброї.

Проте, наразі Франція, Угорщина та Болгарія продовжують блокувати санкції Європейського Союзу проти сектору російської атомної енергетики, зокрема й проти “Росатома”.