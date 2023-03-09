Угорщині потрібно «добре подумати» про майбутні відносини з Росією – Орбан

Про це повідомляє Bloomberg.
Попри те, що багато хто вважає, що в інтересах Угорщини підтримувати зв’язки з Росією, особливо через її енергетичну залежність, відносини Європи з Москвою можуть не відновитися після закінчення війни, що змусить Угорщину також пристосуватися, зазначив Орбан на економічному форумі в Будапешті.
Я розумію необхідність відновлення російсько-європейських відносин після війни, але це далеко від реальності, — наголосив він. Ось чому зовнішня та економічна політика Угорщини повинна серйозно подумати про те, які відносини ми можемо встановити та підтримувати з Росією в найближчі 10-15 років”.
Орбан став об’єктом жорсткої критики з боку своїх союзників по Європейському Союзу та НАТО за підтримку тісних зв’язків з Росією після того, як президент Володимир Путін вдерся в Україну, що включало виступи проти санкцій ЄС щодо Москви та заборону постачання озброєння Україні.
У виданні зауважили, що поки незрозуміло, чи Орбан, чиї помічники, як повідомляється, здійснюють технічну підготовку до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, сигналізував своїми зауваженнями про потенційний поворот політики.
Зауважимо, у січні у Міністерстві закордонних справ викликали посла Угорщини після заяв угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, який назвав Україну “нічийною землею”.
Також Орбан заявив, що Угорщина накладе вето на будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, що стосуються ядерної енергетики.
Водночас стало відомо, що Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову допомогу Україні, заявив держсекретар з міжнародних зв’язків Золтан Ковач після зустрічі 9 лютого у Брюсселі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Згодом Міністерство оборони Угорщини повідомило, що бере участь у підготовці військових медиків з України, проте у відомстві заперечили будь-які постачання зброї.
Проте, наразі Франція, Угорщина та Болгарія продовжують блокувати санкції Європейського Союзу проти сектору російської атомної енергетики, зокрема й проти “Росатома”.
- Потік зброї до України від її західних партнерів та союзників перетворився “з цівки на повінь”. З усієї військової допомоги, обіцяної Пентагоном з початку війни, 40% — понад 8 мільярдів доларів — надійшло протягом трьох місяців. Один європейський посадовець із питань оборони зазначив, що надходження зброї, погоджене в Німеччині лише в січні, становить дві третини від загальної кількості, спорядженої Україні за весь 2022 рік. Минулий пакет США включає, наприклад, броньовану мостоукладальну техніку, яка буде життєво необхідною для будь-якого контрнаступу на півдні чи сході.
- За інформацією ЗМІ, Угорщина хоче виключити із санкційного списку Євросоюзу дев’ятьох осіб, проти яких ввели обмеження через вторгнення Росії в Україну. Серед них – низка російських олігархів.
- Уряд Угорщини, який очолює Віктор Орбан, повідомив про те, що начебто 97% угорців не підтримують санкції проти Росії.
- Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна може продовжувати боротьбу проти агресії РФ, поки її підтримують США.