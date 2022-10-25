Угорщину, Білорусь і Росію українці вважають недружніми країнами – Рейтинг

Про це інформує Рейтинг.
Згідно з результатами опитування, у нинішніх умовах найбільш дружніми до України є Польща, Литва, Велика Британія, США та Канада.
Дружніми також українці вважають Фінляндію, Швецію, Данію, Францію, Швейцарію, Японію та Німеччину.
З опитаних близько половини також вважають дружніми країнами Туреччину та Казахстан, приблизно 40% вважають ці дві країни нейтральними щодо України.
Китай зараз для українців залишається переважно нейтральною країною.
Своєю чергою, Угорщина “перейшла” у стан “ворожих” – такою її вважають 41%, нейтральною – 26%, дружньою – 21%.
Білорусь (85%) та Росія (97%) для українців – це абсолютно ворожі країни. За останні місяці покращилося ставлення українців до Канади, Польщі, Литви, Великої Британії та США. Не змінилося – до Франції.
До Туреччини ставлення стало. Також зберігається тенденція погіршення ставлення до Китаю (особливо у порівнянні з даними 2021 року).
- Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Європейський Союз занадто багато допомагає Україні у боротьбі з російською агресією. На думку угорського посадовця, це може призвести до того, що війна пошириться у країнах ЄС.
- Угорщина заявила, що не може підтримати запланований Європейським Союзом восьмий пакет санкцій проти РФ, якщо він міститиме енергетичні обмеження.
- Тисячі угорців, включно з викладачами та студентами, пройшли маршем через Будапешт 23 жовтня, протестуючи проти уряду Віктора Орбана, вимагаючи підвищення заробітної плати і стримування інфляції, яка знижує доходи.