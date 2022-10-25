Угорщину, Білорусь і Росію українці вважають недружніми країнами – Рейтинг

Українці дали оцінку ставлення інших країни до нашої держави в умовах російсько-української війни. Угорщину, Білорусь і Росію українці вважають країнами, не дружніми до нас. Китай – переважно нейтральною державою.

Про це інформує Рейтинг.

Згідно з результатами опитування, у нинішніх умовах найбільш дружніми до України є Польща, Литва, Велика Британія, США та Канада.

Дружніми також українці вважають Фінляндію, Швецію, Данію, Францію, Швейцарію, Японію та Німеччину.

З опитаних близько половини також вважають дружніми країнами Туреччину та Казахстан, приблизно 40% вважають ці дві країни нейтральними щодо України.

Китай зараз для українців залишається переважно нейтральною країною.

Своєю чергою, Угорщина “перейшла” у стан “ворожих” – такою її вважають 41%, нейтральною – 26%, дружньою – 21%.

Білорусь (85%) та Росія (97%) для українців – це абсолютно ворожі країни. За останні місяці покращилося ставлення українців до Канади, Польщі, Литви, Великої Британії та США. Не змінилося – до Франції.

До Туреччини ставлення стало. Також зберігається тенденція погіршення ставлення до Китаю (особливо у порівнянні з даними 2021 року).