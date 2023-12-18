Про це пише Financial Times з посиланням на європейських посадовців.

Європейський Союз розглядає можливість позбавлення Угорщини права голосу в рамках ЄС для надання фінансової допомоги Україні у розмірі €50 млрд. Згідно з інсайдерською інформацією, використання статті 7 Договору про Європейський Союз розглядається як можливий механізм, який дозволяє позбавити права голосу країну ЄС у разі порушення верховенства права.

Раніше про застосування цього інструменту навіть не думали, адже Угорщину захистив би їхній союзник – Польща, однак зміна уряду в країні “залишає Орбана без гарантованого захисника”.