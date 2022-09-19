Раніше Європейська комісія висловила значне занепокоєння з приводу корупції та порушень верховенства права в Угорщині. У зв’язку з цим країна могла втратити 8,8 мільярда євро фінансового забезпечення від Європейського Союзу.

8,8 мільярда євро становлять 70% коштів ЄС, які надаються Угорщині, та включатимуть проєкти з охорони навколишнього середовища, транспорту та розвитку міст. Європейська комісія пояснила, що вони вжили суворих заходів, оскільки порушення закону є систематичним у процедурах державних закупівель Угорщини. Ось чому вони відчувають, що управління фінансами ЄС – під загрозою.

Болаж Орбан заявив, що Уряд Угорщини зобов’язався виконати свої зобов’язання на 100% і подасть необхідні законопроєкти до парламенту. Він наголосив, що не буде жодних перешкод для завершення обговорень через 3 місяці та отримання коштів ЄС.