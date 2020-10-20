Міністерство закордонних справ України звернулося до правоохоронних органів з вимогою дати правову оцінку дій угорських чиновників, які проводили політичну агітацію під час візитів на Закарпаття.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС.

“Нехтування офіційними закликами МЗС України лише доводить наявність прихованої мети в угорської сторони, яка є неприйнятною у міждержавних взаєминах”, — заявили у відомстві.

Також в МЗС сподіваються, що влада Угорщини розуміє важливість верховенства права і більше не дозволятиме собі діяти всупереч законам України.

19 жовтня громадська організація “ОПОРА” опублікувала докази незаконної політичної агітації угорських чиновників під час візитів на Закарпаття. Так, 8-9 жовтня державний секретар Угорщини з питань національної політики Янош Арпад Потапі агітував місцевих жителів голосувати за “Партію угорців України”. Юристи “ОПОРИ” констатували, що дії Потапі порушують правила проведення агітації на території України.