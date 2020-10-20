Про це повідомили у пресслужбі МЗС.
“Нехтування офіційними закликами МЗС України лише доводить наявність прихованої мети в угорської сторони, яка є неприйнятною у міждержавних взаєминах”, — заявили у відомстві.
Також в МЗС сподіваються, що влада Угорщини розуміє важливість верховенства права і більше не дозволятиме собі діяти всупереч законам України.
19 жовтня громадська організація “ОПОРА” опублікувала докази незаконної політичної агітації угорських чиновників під час візитів на Закарпаття. Так, 8-9 жовтня державний секретар Угорщини з питань національної політики Янош Арпад Потапі агітував місцевих жителів голосувати за “Партію угорців України”. Юристи “ОПОРИ” констатували, що дії Потапі порушують правила проведення агітації на території України.
- Раніше співробітники Служби безпеки України припинили на Закарпатті провокацію, спрямовану на порушення територіальної цілісності України. Уточнюється, що представниками іноземних організацій був використаний громадянин України, який збирав підписи жителів Закарпатської області на підтримку петиції про скасування Тріанонського мирного договору.