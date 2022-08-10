Угорський лоукостер WizzAir відновить авіарейси до російської столиці. Мовиться про рейс Абу-Дабі - Москва, який виконуватиметься щоденно з 3 жовтня.

Про це повідомляє компанія ZAWYA.

Про відновлення рейсів до Москви повідомили в спільному підприємстві авіакомпанії Wizz Air Abu Dhabi – національній компанії ОАЕ. Зазначається, що починаючи з 3 жовтня 2022 року, рейси Абу-Дабі – Москва та у зворотному напрямку виконуватимуться щоденно.

Квитки вже можна придбати на офіційному сайті WizzAir та у мобільному додатку лоукостера. Вартість квитків від 359 дирхамів ОАЕ (приблизно 100 євро).

Майкл Берлуїс, керуючий директор Wizz Air Abu Dhabi, зауважив, що його компанія керує мережею з 34 напрямків у п’ятигодинному радіусі польоту від Абу-Дабі, забезпечуючи наднизькі тарифи на різноманітні напрямки.

“Ми підтримуємо індустрію подорожей і туризму ОАЕ, покращуючи зв’язок як на регіональному, так і на глобальному рівнях відповідно до національних норм і політики”, – заявив він.

Варто зауважити, що на початку квітня угорський лоукостер WizzAir зреагував на воєнну агресію РФ проти України та вирішив скасувати усі рейси до РФ на літній сезон.