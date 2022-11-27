Про це повідомило 24.hu.
Глава уряду зазначив, що Європа єдина в плані цілей стосовно війни в Україні. Він виступив з заявою під час конгресу Міжнародного об’єднання християнських демократів.
“Головне, щоб Росія не становила загрози безпеці Європи, а для цього нам потрібна суверенна Україна”, — сказав Орбан.
Глава уряду Угорщини додав, що європейські лідери дискутують на тему санкційного тиску щодо РФ. За його словами, дебати триватимуть надалі.
Він наголосив, що у країнах Центрально-Східної Європи ускладнюється економічна ситуація через високі ціни на енергоносії через війну та санкції Євросоюзу.
Раніше Віктор Орбан неодноразово закликав зняти обмеження з Росії. Крім того, він виступав проти надання Європою військової допомоги Україні.
- Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у черговий скандал. Цього разу політик прийшов на футбольний матч між угорською та грецькою збірними у шарфі з зображенням карти “Великої Угорщини”, до складу якої входять частини сусідніх країн – України, Румунії, Хорватії, Австрії, Сербії та Словаччини.
- Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на критику за шарф із зображенням карти “Великої Угорщини”, до складу якої входять частини сусідніх країн, у якому він з’явився на футбольному матчі між угорською та грецькою збірними. Очільник уряду заявив, що футбол – це не політика.