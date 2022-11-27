Про це повідомило 24.hu.

Глава уряду зазначив, що Європа єдина в плані цілей стосовно війни в Україні. Він виступив з заявою під час конгресу Міжнародного об’єднання християнських демократів.

“Головне, щоб Росія не становила загрози безпеці Європи, а для цього нам потрібна суверенна Україна”, — сказав Орбан.

Глава уряду Угорщини додав, що європейські лідери дискутують на тему санкційного тиску щодо РФ. За його словами, дебати триватимуть надалі.

Він наголосив, що у країнах Центрально-Східної Європи ускладнюється економічна ситуація через високі ціни на енергоносії через війну та санкції Євросоюзу.

Раніше Віктор Орбан неодноразово закликав зняти обмеження з Росії. Крім того, він виступав проти надання Європою військової допомоги Україні.