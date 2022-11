Про це повідомляє Mandiner.

Інцидент трапився ввечері 21 листопада, на товариському футбольному поєдинку між збірними Угорщини та Греції.

Орбан зустрівся з футболістами своєї країни у роздягальні. На матч політик взяв із собою шарф з зображенням карти “Великої Угорщини” з частинами країн ЄС Австрії, Словаччини, Румунії та Хорватії. Крім того, карта “Великої Угорщини” включає регіони сьогоднішніх меж Сербії та України. Ці території належали Королівству Угорщина до кінця Першої світової війни.

Після появи відео Віктора Орбана з шарфом, сусідні країни вже висловили своє обурення ситуацією.

Зокрема МЗС Румунії викликало угорського посла, якому повідомило про тверде несхвалення вчинку Орбана та назвали таку поведінку угорського прем’єра “неприйнятною”.

“Подібний жест перебуває в очевидному контрасті з атмосферою відкритості та поновленням двостороннього діалогу з нагоди нещодавніх консультацій, які румунський міністр закордонних справ провів у Будапешті як з угорським колегою, так і угорським прем’єром”, – зазначали у відомстві.

Прокоментував витівки Віктора Орбана й німецький ліберальний політик, депутат Європарламенту Даніель Фройнд.

“Прем’єр-міністр Угорщини – у шарфі з картою “Великої Угорщини”. Як заспокійливо для сусідів Угорщини”, – написав він у своєму Twitter-акаунті.

The Prime Minister of Hungary – wearing a scarf with the map of Greater Hungary.

How reassuring for Hungary's neighbors. pic.twitter.com/V1MJvuR29z

— Daniel Freund (@daniel_freund) November 21, 2022