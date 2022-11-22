Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у черговий скандал. Цього разу політик прийшов на футбольний матч між угорської та грецькою збірними у шарфі з зображенням карти "Великої Угорщини", до складу якої входять частини сусідніх країн - України, Румунії, Хорватії, Австрії, Сербії та Словаччини.

Про це повідомляє Mandiner.

Інцидент трапився ввечері 21 листопада, на товариському футбольному поєдинку між збірними Угорщини та Греції.

Орбан зустрівся з футболістами своєї країни у роздягальні. На матч політик взяв із собою шарф з зображенням карти “Великої Угорщини” з частинами країн ЄС Австрії, Словаччини, Румунії та Хорватії. Крім того, карта “Великої Угорщини” включає регіони сьогоднішніх меж Сербії та України. Ці території належали Королівству Угорщина до кінця Першої світової війни.

Після появи відео Віктора Орбана з шарфом, сусідні країни вже висловили своє обурення ситуацією.

Зокрема МЗС Румунії викликало угорського посла, якому повідомило про тверде несхвалення вчинку Орбана та назвали таку поведінку угорського прем’єра “неприйнятною”.

“Подібний жест перебуває в очевидному контрасті з атмосферою відкритості та поновленням двостороннього діалогу з нагоди нещодавніх консультацій, які румунський міністр закордонних справ провів у Будапешті як з угорським колегою, так і угорським прем’єром”, – зазначали у відомстві.

Прокоментував витівки Віктора Орбана й німецький ліберальний політик, депутат Європарламенту Даніель Фройнд.

“Прем’єр-міністр Угорщини – у шарфі з картою “Великої Угорщини”. Як заспокійливо для сусідів Угорщини”, – написав він у своєму Twitter-акаунті.

The Prime Minister of Hungary – wearing a scarf with the map of Greater Hungary. How reassuring for Hungary's neighbors. pic.twitter.com/V1MJvuR29z — Daniel Freund (@daniel_freund) November 21, 2022

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович коментуючи журналістам інцидент з Орбаном заявив, що не цікавиться чужими шарфами, наголосив, що територіальні претензії до Хорватії є неприйнятними від будь-кого, зокрема й Угорщини.

Водночас президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що офіційний Загреб не повинен реагувати на крок Орбана.

“Я буду сміятися з цього. Його прагнення Хорватії зводяться до того, що він мандрує Адріатикою протягом місяця в серпні, і ми зустрічаємося за вечерею. Я б не приділяв цьому серйозної уваги. Враховуючи, яких сусідів маємо, Угорщина все одно найкраща”, — сказав він.