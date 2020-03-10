Про це повідомила пресслужба УЄФА.
“УЄФА оголосив сьогодні, що гравці не будуть обмінюватися рукостисканням зі своїми суперниками і арбітрами в рамках передматчевого протоколу на матчах УЄФА до подальшого повідомлення”, – йдеться в повідомленні.
Дана норма буде застосовуватися до всіх матчів УЄФА.
Зазначається, що це рішення відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо мінімізації потенційної передачі COVID-19.
Нагадаємо, що раніше французька влада закликала утримуватися від рукостискань, щоб запобігти зараженню на коронавірус.
- У Всесвітній організації з охорони здоров’я припускають, що атиповий китайський коронавірус може вирости в пандемію.