Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) через поширення коронавірусу ввів заборону на рукостискання з суперниками і арбітрами в рамках передматчевого протоколу.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

“УЄФА оголосив сьогодні, що гравці не будуть обмінюватися рукостисканням зі своїми суперниками і арбітрами в рамках передматчевого протоколу на матчах УЄФА до подальшого повідомлення”, – йдеться в повідомленні.

Дана норма буде застосовуватися до всіх матчів УЄФА.

Зазначається, що це рішення відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо мінімізації потенційної передачі COVID-19.

Нагадаємо, що раніше французька влада закликала утримуватися від рукостискань, щоб запобігти зараженню на коронавірус.