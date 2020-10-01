Про це Андрій Павелко повідомив у Facebook.

Стадіони зможуть бути заповненими на 30%.

“Матчі національної збірної України проти Німеччини та Іспанії на НСК “Олімпійський”, як і інші матчі Ліги націй, зможуть відвідати глядачі! Також з глядачами будуть проходити і поєдинки Ліги чемпіонів та Ліги Європи! Відповідне рішення ухвалили сьогодні разом з колегами з Виконкому УЄФА. Дозволяється реалізація до 30% квитків від загальної кількості місць на стадіоні. Надзвичайно важливе рішення УЄФА, яке повертає всім нам неймовірні футбольні емоції і можливість підтримати нашу збірну і наші клуби в єврокубках”, – написав президент Української асоціації футболу.

За підсумками жеребкування Ліги чемпіонів київське “Динамо” потрапило у групу G, де зіграє проти туринського “Ювентуса”, іспанської “Барселони” і угорським “Ференцварошем”.

Донецький “Шахтар” у груповому раунді поміряється силами з мадридським “Реалом”, міланським “Інтером” і німецькою “Борусією”

Перший тур ЛЧ буде зіграний 20 і 21 жовтня. “Шахтар” і “Динамо” проводитимуть домашні матчі на стадіоні НСК “Олімпійський” у Києві.