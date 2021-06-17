Про це повідомляє офіційний Twitter Євро-2020.
У матчі проти Північної Македонії Андрій Ярмоленко забив гол і віддав результативну передачу на Романа Яремчука. Для нього це другий забитий м’яч на турнірі. Разом з Яремчуком та італійцем Чіро Іммобіле вони лідирують у гонці бомбардирів Євро-2020.
Збірна України перемогла Північну Македонію 2:1, набрала 3 очка та наздогнала Нідерланди та Австрію, які теж мають по 3 пункти та свій матч 2-го туру зіграють сьогодні у Амстердамі о 22:00. У Північної Македонії немає жодного балу.
У заключному турі групового раунду, в понеділок, 21 червня, Україна в Бухаресті зустрінеться з Австрією, а Північна Македонія зіграє у Амстердамі з Нідерландами.
- Як відомо, у п’ятницю, 11 червня, стартував чемпіонат Європи з футболу (Євро-2020), який був перенесений через пандемію коронавірусу з минулого року. #Букви розповідали, що відомо про “Євро-2020”, які збірні в ньому візьмуть участь та коли і з ким зіграє національна збірна України.
- 13 червня збірна України в результативному матчі програла Нідерландам з рахунком 2:3, хоча була близькою до нічиї.