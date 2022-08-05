Апеляційний орган УЄФА оштрафував стамбульський клуб "Фенербахче" за поведінку вболівальників під час матчу проти київського "Динамо".

Про це повідомляє УЄФА.

В організація попередили “Фенербахче” за неналежну поведінку вболівальників своєї команди, які почали скандувати ім’я президента РФ Володимира Путіна. Такі дії фанатів “Фенербахче” обурили не лише українців, кримських татар, але й самих турків.

Зокрема, ухвалено рішення оштрафувати “Фенербахче” на 50 тисяч євро і наказати частково закрити стадіон “Фенербахче” під час наступного домашнього єврокубкового матчу турецької команди.

Варто зауважити, що часткове закриття стадіону підлягає випробувальному строку на два роки, починаючи з дати цього рішення.

Нагадаємо, що попри неприємний інцидент з турецькими вболівальниками, футбольний клуб “Динамо” переміг. Матч другого раунду кваліфікації до Ліги чемпіонів завершився з рахунком 2:1 на користь киян.