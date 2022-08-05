Про це повідомляє УЄФА.
В організація попередили “Фенербахче” за неналежну поведінку вболівальників своєї команди, які почали скандувати ім’я президента РФ Володимира Путіна. Такі дії фанатів “Фенербахче” обурили не лише українців, кримських татар, але й самих турків.
Зокрема, ухвалено рішення оштрафувати “Фенербахче” на 50 тисяч євро і наказати частково закрити стадіон “Фенербахче” під час наступного домашнього єврокубкового матчу турецької команди.
Варто зауважити, що часткове закриття стадіону підлягає випробувальному строку на два роки, починаючи з дати цього рішення.
Нагадаємо, що попри неприємний інцидент з турецькими вболівальниками, футбольний клуб “Динамо” переміг. Матч другого раунду кваліфікації до Ліги чемпіонів завершився з рахунком 2:1 на користь киян.
- Раніше, на початку червня у Франції невідомі розмалювали антиукраїнськими та антисемітськими написами місцевий стадіон, техніку та вантажівку асоціації, яка підтримує українських переселенців.
- У квітні Донецький “Шахтар” та грецький “Олімпіакос” провели благодійний футбольний матч. Під час нього українські спортсмени грали з назвами десяти міст-героїв України на футболках та виклали дитячі іграшки на трибунах.
- Натомість команди з настільного тенісу Росії та Білорусі не допустили до участі у фіналі чемпіонату світу 2022 року в Ченду, що у Китаї.