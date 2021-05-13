Фінал Ліги чемпіонів УЄФА між "Манчестер Сіті" та "Челсі" пройде на стадіоні "Драгау" в Порту, а не на стадіоні "Ататюрк" в Стамбулі, як планувалося раніше.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Зазначається, що рішення про перенесення було зроблено після того як уряд Великобританії вніс Туреччину в червоний список країн з високим рівнем поширення інфекції. Тобто англійські вболівальники не змогли б поїхати на фінал через транспортні обмеження.

Остаточне число глядачів на фіналі буде затверджено за підсумками нарад з португальською владою.

Вболівальники фіналістів зможуть купити квитки за стандартною процедурою через свої клуби. Реалізація квитків через клуби (по шість тисяч квитків для кожного фіналіста) почнеться найближчим часом. Продаж квитків для нейтральних уболівальників почнеться 24 травня.