Виконавчий комітет УЄФА скасував правило виїзного голу в єврокубках. Новий регламент набирає чинності з сезону 2021-2022 років.

Про це повідомили на сайті УЄФА.

Раніше для визначення переможця двоматчевого протистояння в іграх на виліт, коли дві команди забили однакову кількість голів, застосовували так зване правило виїзного голу. Відтак, переможцем вважали команду, яка забивала більшу кількість голів на виїзді. Вона й проходила у наступний раунд.

Проте в УЄФА переглянули це правило та скасували його. Відтепер за однакової кількості голів за підсумками двох матчів більше не буде переваги виїзного голу. Команди зіграють два 15-хвилинних тайми додаткового часу з можливістю серії пенальті.

Ба більше, УЄФА видалила виїзні голи з критеріїв, які використовуються для визначення рейтингу, коли команди мають рівну кількість очок на груповому етапі.

“Питання скасування правила виїзного голу обговорювалося на різних зустрічах протягом останніх кількох років. Хоча спільної думки не було, багато тренерів, вболівальники та решта зацікавлених сторін у футболі піддали сумніву його справедливість і висловилися за скасування правила”, – прокоментував президент УЄФА Олександр Чеферін.