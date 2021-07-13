УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти збірної Англії через поведінку фанів у фіналі Євро-2020

УЄФА порушив дисциплінарне провадження проти збірної Англії через поведінку вболівальників під час фінального матчу Євро-2020, який проходив на стадіоні Вемблі у Лондоні.

Про це йдеться у заяві УЄФА.

Справа стосується кількох обвинувачень:

вторгнення англійських вболівальників на футбольне поле;

кидання різних предметів з трибун;

перешкоджання виконанню державного гімну з боку англійських фанів;

запалювання фаєрів англійськими вболівальниками.

Справу розглядатиме дисциплінарний комітет УЄФА. Інспектора, що розслідуватиме цю справу, вже призначено. Наголошується, що він розслідуватиме події за участі англійських вболівальників, які відбулися на стадіоні та за його межами.