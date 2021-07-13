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УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти збірної Англії через поведінку фанів у фіналі Євро-2020

УЄФА порушив дисциплінарне провадження проти збірної Англії через поведінку вболівальників під час фінального матчу Євро-2020, який проходив на стадіоні Вемблі у Лондоні.

Вівторок, 13 липня 2021, 19:21

Про це йдеться у заяві УЄФА.

Справа стосується кількох обвинувачень: 

  • вторгнення англійських вболівальників на футбольне поле;
  • кидання різних предметів з трибун;
  • перешкоджання виконанню державного гімну з боку англійських фанів;
  • запалювання фаєрів англійськими вболівальниками.

Справу розглядатиме дисциплінарний комітет УЄФА. Інспектора, що розслідуватиме цю справу, вже призначено. Наголошується, що він розслідуватиме події за участі англійських вболівальників, які відбулися на стадіоні та за його межами.

Гравці збірної Англії заявили, що після програшу команди у фіналі Євро-2020 вони почали отримувати расистські образи.

Причиною такої реакції фанатів стало те, що темношкірі гравці збірної Англії Маркус Решфорд, Джейдон Санчо і Букайо Сака не змогли реалізувати пенальті після того, як основний і додатковий час закінчився нічиєю 1:1. Це дало змогу виграти збірній Італії. Деталі – у матеріалі.

Теги: Євро-2020, УЄФА, футбол

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